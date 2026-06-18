Cum se pregătește agricultura pentru schimbările climatice / Specialiști din cinci țări s-au întâlnit la Bujoru

Cea de-a doua ediție a simpozionului internațional „Sustenabilitatea tehnologiilor agricole” s-a desfășurat pe 18 iunie 2026 la sediul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru (SCDVV Bujoru), sub egida Secției de Horticultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS), potrivit MEDIAFAX.

Evenimentul a fost organizat de stațiunea gazdă și de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați (ICDEAPA) și a avut ca temă „Prezent și viitor în condițiile schimbărilor climatice”.

Schimb de experiență între specialiști din cinci țări

Lucrările prezentate și dezbaterile desfășurate în cadrul simpozionului au oferit un cadru de dialog și schimb de bune practici între specialiști din mediul academic, cercetători și reprezentanți ai companiilor agricole.

Participanții au provenit din instituții de prestigiu din cinci țări și au adus împreună experiență și expertiză din domeniul agriculturii, horticulturii și cercetării aplicate.

Potrivit organizatorilor, în cadrul întâlnirii au fost conturate idei de colaborare și direcții de dezvoltare care pot contribui la adaptarea agriculturii la provocările generate de schimbările climatice.

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La lucrările și dezbaterile simpozionului a participat și prof. univ. dr. ing. Gheorghe Glăman, președintele Secției de Horticultură din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice.

Organizatorii: schimbul de experiență este esențial pentru agricultură

Organizatorii au evidențiat importanța colaborării dintre instituțiile de cercetare și sectorul agricol pentru dezvoltarea unor tehnologii sustenabile și adaptate noilor condiții climatice.

„Simpozionul Sustenabilitatea tehnologiilor agricole a devenit o tradiție pentru stațiunea noastră și suntem mulțumiți de faptul că prin intermediul acestuia putem arăta experiența acumulată. Ne bucurăm că putem beneficia de informații prețioase de la participanți. Schimbul de experiență este vital în domeniul nostru de activitate”, a declarat ing. Gabriel Tăbăraru, director general al SCDVV Bujoru.

La rândul său, directorul general al ICDEAPA Galați, CS II conf. univ. dr. ing. Maricel Floricel Dima, a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile de cercetare.

„Ne-am alăturat proiectului pentru că tehnologia cunoaște o dezvoltare accentuată și noi trebuie să fim la curent cu aceste noutăți. Prin implicarea noastră am dorit să ducem mai departe sinergiile dintre cele două entități de cercetare”, a declarat acesta.

Cercetarea agricolă și viticolă, în centrul dezbaterilor

Evenimentul a contribuit la promovarea activităților de cercetare din domeniul agricol și la consolidarea rolului Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru ca centru de excelență în cercetarea viticolă.

Organizatorii au transmis mulțumiri partenerilor media care au susținut evenimentul, printre care Radio România Actualități, Agerpres, Agrointeligența și Radio România Antena Satelor.