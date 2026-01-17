Avocado este unul dintre cele mai versatile și apreciate ingrediente din bucătărie, fie că vorbim despre burrito, guacamole sau o simplă felie de pâine prăjită. Problema apare însă imediat după ce este tăiat: pulpa începe să se închidă la culoare, uneori în doar câteva minute. Fenomenul este perfect natural, dar există câteva soluții simple care pot încetini procesul și pot păstra avocado-ul verde chiar și câteva zile la frigiderm scrie Martha Stweart pe blogul ei.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

De ce se înnegrește avocado

Explicația este una chimică. „Avocado se înnegrește atunci când pulpa intră în contact cu oxigenul”, spune Traci Weintraub, chef și fondatoare a Gracefully Fed. Pulpa de avocado conține fenoli, compuși naturali ai plantelor, și o enzimă numită polifenol oxidază. Atunci când acești compuși sunt expuși la oxigen, enzima declanșează o reacție chimică ce duce la formarea melaninei, un pigment brun-negricios, responsabil și pentru culoarea pielii la oameni. Rezultatul: pulpa verde devine maro.

Deși avocado-ul care s-a înnegrit nu este, de regulă, periculos pentru consum, aspectul este mai puțin apetisant, iar textura poate deveni mai moale. De asemenea, gustul poate căpăta o ușoară tentă amară. Din acest motiv, cheia este limitarea contactului cu oxigenul.

Suc de lămâie sau lime

Una dintre cele mai la îndemână metode este folosirea sucului de lămâie sau lime. Stoarce câteva picături pe partea tăiată a avocado-ului. Aciditatea sucului încetinește activitatea polifenol oxidazei și reduce ritmul de înnegrire.

Ulei de măsline

O altă variantă eficientă este ungerea pulpei cu un strat subțire de ulei de măsline. „Acesta creează o barieră uleioasă între fruct și aer, prevenind astfel înnegrirea”, explică Weintraub. Metoda este utilă mai ales dacă nu vrei să modifici gustul avocado-ului cu note citrice.

Recipient etanș și frigider

Indiferent dacă alegi sucul de lămâie sau uleiul de măsline, pasul următor este depozitarea avocado-ului într-un recipient etanș, la frigider. „Recipientul oferă o barieră suplimentară împotriva oxigenului, iar temperatura scăzută încetinește și mai mult activitatea enzimelor”, recomandă Weintraub. Astfel, avocado-ul își poate păstra culoarea verde până la trei-patru zile.

Sâmburele nu ajută

Contrar unui mit foarte răspândit, lăsarea sâmburelui în avocado sau în guacamole nu previne înnegrirea. Sâmburele nu protejează pulpa de contactul cu oxigenul, așa că nu are niciun rol real în conservare. Metodele eficiente rămân cele care izolează suprafața tăiată de aer.

Chiar și cu aceste trucuri, avocado-ul tăiat nu rezistă mai mult de câteva zile la frigider. Cel mai bine este să fie consumat cât mai repede, pentru a te bucura de gustul și textura lui perfecte.