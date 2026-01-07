Tendința de a prepara pâine în casă revine puternic, iar tot mai mulți români aleg să renunțe la drojdia comercială și să folosească maia naturală – un ferment obținut simplu, doar din făină și apă. Specialiștii în panificație spun că maiaua nu doar că oferă pâinii un gust mai bun și o textură aerată, ci contribuie și la o digestie mai ușoară și o conservare naturală mai îndelungată a produsului.

Maiaua se face în aproximativ 5-7 zile și nu necesită experiență culinară. Este însă nevoie de răbdare și respectarea unor pași simpli: amestecul de făină și apă trebuie „hrănit” zilnic pentru a deveni activ și pentru a acumula bacterii bune, responsabile de fermentație.

Dacă în pandemie „pâinea de casă” a fost un trend de moment, acum maiaua pare să devină o alegere de stil de viață, legată de alimentație mai naturală, atenție la ingrediente și întoarcerea la metodele tradiționale de gătit. Dacă vrei să încerci, ai nevoie doar de făină bună, apă și câteva zile de răbdare – restul îl face natura.

Cum se prepară maiaua acasă

Pentru început, se amestecă cantități egale de făină și apă într-un borcan curat și se lasă la temperatura camerei. În fiecare zi, o parte din compoziție se aruncă, iar restul se completează din nou cu făină și apă. În câteva zile, maiaua începe să facă bule, să crească și să capete mirosul ușor acrișor specific fermentației- semn că este gata de folosit la pâine.

Brutarii artizanali spun că maiaua naturală aduce și beneficii pentru sănătate, datorită procesului lent de fermentare, care ajută organismul să digere mai ușor glutenul și nutrienții din cereale. În plus, pâinea cu maia are termen de valabilitate mai mare și nu necesită aditivi.

Cum se păstrează maiaua după ce este activă

Odată ce maiaua este „matură” și gata de folosit, ea poate fi păstrată mult timp, cu condiția să fie îngrijită corect. Specialiștii recomandă depozitarea ei într-un recipient de sticlă sau plastic alimentar, cu capac care nu etanșează complet, pentru ca fermentația să poată „respira”. Recipientul trebuie păstrat fie la temperatura camerei, fie în frigider, în funcție de cât de des este folosită.

Dacă se coace des, de 2-3 ori pe săptămână, maiaua poate rămâne pe blat, la temperatura camerei, însă trebuie „hrănită” zilnic cu făină și apă. Pentru cei care coc mai rar, maiaua se ține cel mai bine în frigider, unde fermentația încetinește. În acest caz, ea trebuie hrănită o dată la 5-7 zile pentru a rămâne activă.

Semnele că maiaua este sănătoasă sunt mirosul plăcut, ușor acrișor, textura elastică și prezența bulelor. Dacă apare un miros puternic neplăcut, mucegai sau lichid foarte închis la culoare la suprafață, este recomandat ca aceasta să fie aruncată și refăcută din nou.

Depozitată corect, o maia poate fi păstrată ani întregi și transmisă din generație în generație, devenind nu doar un ingredient, ci o mică tradiție în bucătărie.

Fenomenul este deja popular în multe țări europene, iar trendul începe să prindă contur și în România, atât în bucătăriile casnice, cât și în brutăriile artizanale.