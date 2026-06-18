Ani la rând, slăbitul a fost prezentat ca o problemă simplă de matematică: dacă mănânci mai puține calorii decât consumi, vei pierde în greutate. În principiu, balanța energetică există și nu poate fi ignorată. Însă viața reală este mai complicată decât o formulă matematică.

Nu toți oamenii sunt tehnici și nu întotdeauna legătura noastră complexă cu mâncarea poate fi scrisă în cifre și atât. Nu toți au răbdarea sau dorința să cântărească fiecare aliment, să folosească aplicații și să transforme fiecare masă într-un calcul. Iar adevărul este că nici nu trebuie. Pentru mulți, o astfel de abordare devine obositoare și imposibil de menținut pe termen lung.

Mai există și un alt aspect important: nu toate caloriile sunt la fel. O porție de chipsuri și o porție de iaurt grecesc cu fructe pot avea un număr asemănător de calorii, dar efectele asupra organismului sunt foarte diferite. Unele alimente oferă sațietate și mențin energia pentru mai multe ore, în timp ce altele favorizează foamea și consumul excesiv.

Din acest motiv, dacă vrei să slăbești fără să numeri calorii, este mai util să te concentrezi asupra unor obiceiuri simple și eficiente și foarte naturale.

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Pune accentul pe proteine

Proteinele sunt unul dintre cei mai importanți aliați ai unei greutăți sănătoase. Ele contribuie la menținerea masei musculare și oferă o senzație de sațietate mai mare decât multe alte alimente. O masă care conține ouă, pește, carne slabă, iaurt, brânză de vaci sau leguminoase te poate ține sătul mai mult timp și te poate ajuta să reduci gustările inutile dintre mese. Proteine nu înseamnă să mănânci carne de dimineața până seara, ci să ai o sursă de proteină animală la fiecare masă.

Alege alimente cât mai puțin procesate

Nu este întâmplător faptul că oamenii tind să consume excesiv produse precum biscuiții, chipsurile sau dulciurile. Acestea sunt concepute pentru a fi foarte gustoase și pentru a stimula apetitul.

În schimb, este mult mai greu să mănânci în exces legume, fructe, carne, pește, ouă sau iaurt simplu. Cu cât alimentul seamănă mai mult cu forma lui naturală, cu atât este mai probabil să fie o alegere mai bună.

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Nu transforma mesele într-un exercițiu de matematică

Nu ai nevoie de cântar de bucătărie pentru fiecare porție. O metodă simplă este să construiești mesele în jurul a trei componente: o sursă de proteine, multe legume și o cantitate moderată de carbohidrați. Astfel, poți avea un echilibru bun fără să fii nevoit să calculezi permanent. Mâncarea trebuie să fie de sezon, să fie cât mai puțin procesată și nu în ultimul rând trebuie să îți placă la gust și aspect. Nu putem mânca cu drag ceva doar pentru că are un anumit număr de calorii.

Mănâncă mai încet

Creierul nu realizează instantaneu că organismul s-a săturat. Atunci când mâncăm foarte repede, este ușor să consumăm mai mult decât avem nevoie.

O masă luată în liniște, fără telefon sau televizor, îi oferă organismului timpul necesar pentru a transmite senzația de sațietate. Uneori, această schimbare simplă face mai mult decât orice aplicație de numărat calorii.

Oamenii care mănâncă foarte rapid sunt și cei care aleg produse ce se pot lua ușor cu mâna, mai calorice de obicei, sunt oamenii care nu se așază pe scaun ca să mănânce, înfulecă repede pe grabă fără să își fi dat seama măcar ce au mâncat.

Nu bea calorii fără să îți dai seama

Băuturile îndulcite, sucurile, cafelele cu mult zahăr sau băuturile energizante pot aduce sute de calorii fără să ofere aproape deloc sațietate. De aceea, apa, ceaiul sau cafeaua simplă reprezintă alegeri mai bune pentru cei care încearcă să slăbească.

Dormi suficient

Puțini oameni asociază somnul cu greutatea corporală, însă lipsa odihnei influențează hormonii care controlează foamea și pofta de mâncare. După câteva nopți proaste, dorința pentru alimente bogate în zahăr și grăsimi crește considerabil.

Uneori, problema nu este lipsa voinței, ci lipsa somnului. De multe ori ne înverșunăm pe mâncare, dar uităm să verificăm și factorii care ne duc spre această poftă de mâncare foarte mare.

Fă mișcare, dar nu ca pe o pedeapsă

Nu este obligatoriu să petreci ore întregi la sală. Plimbările zilnice, mersul pe bicicletă, înotul sau exercițiile de forță practicate de câteva ori pe săptămână sunt suficiente pentru a susține pierderea în greutate și pentru a menține masa musculară. Vorbim despre a avea un stil activ de viață, nu de a ne sui în mașină sau în mijlocul de transport în comun pentru fiecare stație de mers pe jos.

Cel mai bun tip de mișcare este cel pe care îl poți practica constant.

Învață să faci diferența dintre foame și poftă

De multe ori, oamenii nu mănâncă pentru că le este foame, ci pentru că sunt stresați, obosiți sau plictisiți. Dacă te oprești câteva secunde înainte de a deschide frigiderul și te întrebi dacă ai mânca și un măr, nu doar ceva dulce, răspunsul poate spune multe despre adevărata cauză a acelei dorințe.

Slăbitul nu trebuie să fie o obsesie

Există oameni care se simt bine numărând calorii și folosind aplicații. Pentru alții însă, această abordare devine stresantă și greu de susținut. Iar un plan alimentar care nu poate fi urmat pe termen lung este, de obicei, un plan sortit eșecului.

Da, balanța energetică este importantă. Dar oamenii nu sunt calculatoare, iar mâncarea nu este doar o colecție de cifre. În realitate, slăbitul durabil se bazează mai mult pe calitatea alimentelor și pe obiceiurile de zi cu zi decât pe calcule exacte. Și se mai bazează pe ceva: pe o stabilitate emoțională pe care o neglijăm tot mai mult zi de zi.

La urma urmei, cea mai bună dietă nu este cea care te obligă să scoți calculatorul înainte de fiecare masă, ci cea pe care o poți urma fără efort ani la rând și cea pe care nu îți dai seama că o ții.