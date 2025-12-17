În ultimii ani, tot mai multe persoane devin conștiente de importanța unui stil de viață sănătos și a alegerilor responsabile, atât pentru propria sănătate, cât și pentru mediul înconjurător. Cu toate acestea, un aspect adesea trecut cu vederea este materialul obiectelor pe care le folosim zilnic în bucătărie. De la sticlele de apă și tigăi, până la recipiente de depozitare și pliculețe de ceai, multe dintre ele pot ascunde riscuri neașteptate, notează ABC.

Dr. María Muñoz, medic specialist gastroenterolog, atrage atenția asupra acestui subiect și explică faptul că unele materiale considerate banale pot avea efecte negative asupra sănătății, mai ales atunci când sunt folosite frecvent sau incorect. Vestea bună este că nu sunt necesare schimbări radicale, câteva ajustări simple pot face o diferență semnificativă.

Sticlele de plastic și riscul microplasticelor

Unul dintre primele avertismente ale specialistei se referă la sticlele de plastic reutilizabile. Deși par o soluție practică, acestea pot deveni problematice atunci când sunt refolosite în mod repetat. Potrivit dr. Muñoz, dacă sticlele de plastic sunt expuse la temperaturi extreme, fie că sunt încălzite, lăsate în soare sau congelate, ele pot elibera microplastice și substanțe chimice care afectează sistemul hormonal. Aceste particule ajung în organism prin apă și se pot acumula în timp.

Alternativa recomandată: sticlele din sticlă sau oțel inoxidabil, care sunt mai durabile, mai sigure și nu eliberează substanțe nocive.

Tigăile antiaderente și pericolul zgârieturilor

Un alt obiect comun din bucătărie care necesită atenție este tigaia cu teflon. Atunci când suprafața antiaderentă se zgârie sau se deteriorează, aceasta poate elibera particule toxice care ajung direct în mâncare. Medicul recomandă verificarea periodică a tigăilor și înlocuirea celor uzate, chiar dacă par încă funcționale.

Alternative mai sigure sunt cele din oțel inoxidabil, fontă sau ceramică. Aceste materiale sunt mai rezistente și nu prezintă riscuri atunci când sunt utilizate corect.

Recipientele din plastic și bisfenolul A (BPA)

Recipientele de tip „tupper” sunt nelipsite din majoritatea bucătăriilor, însă cele din plastic, mai ales modelele vechi, pot conține bisfenol A (BPA). Această substanță chimică poate migra în alimente atunci când recipientele sunt încălzite, mai ales în cuptorul cu microunde.

Dr. Muñoz recomandă folosirea recipientelor din sticlă sau oțel inoxidabil, mai ales pentru alimentele calde. Cele din oțel sunt o alegere practică în familiile cu copii, deoarece nu se sparg.

Totuși, ea subliniază că nu este necesar să aruncăm toate recipientele din plastic: acestea pot fi reutilizate inteligent, pentru depozitarea obiectelor non-alimentare.

Bureții sintetici, o sursă ascunsă de poluare

Un detaliu aparent minor, dar important, îl reprezintă bureții sintetici de bucătărie. Aceștia eliberează microplastice în timpul utilizării, care ajung în apă și, ulterior, în mediul înconjurător.

Soluția: bureții naturali din lufa sau fibre vegetale, care curăță la fel de eficient și sunt biodegradabili.

Pliculețele de ceai, un pericol neașteptat

Unul dintre cele mai surprinzătoare avertismente ale medicului se referă la pliculețele de ceai. Unele mărci folosesc nylon sau polietilenă pentru fabricarea acestora, iar atunci când sunt introduse în apă fierbinte, pot elibera particule de plastic care sunt ingerate. Dr. Muñoz recomandă evitarea pliculețelor cu material tip plasă, celor lucioase, celor cu formă piramidală.

Alternative mai sănătoase ar putea fi ceaiurile vrac, pliculețele 100% compostabile, fără plastic sau ceaiul matcha, care nu necesită pliculeț.

Pași mici, impact mare

Mesajul final al dr. María Muñoz este unul liniștitor și realist: nu este nevoie să schimbăm totul peste noapte. Reducerea toxinelor din casă se poate face treptat, prin alegeri mai conștiente și informate.

Alegerea materialelor sigure, reutilizarea cu bun-simț și evitarea plasticului „invizibil” sunt pași simpli care pot avea un impact major atât asupra sănătății noastre, cât și asupra mediului.