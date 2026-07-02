O cultură încă puțin răspândită în România începe să câștige teren datorită unor antreprenori care văd în ea o alternativă profitabilă pentru agricultura locală. În județul Argeș, o fermă de sparanghel pornită ca un experiment s-a transformat într-o afacere aflată în plină dezvoltare, care produce atât sparanghel proaspăt, cât și material săditor certificat pentru alți cultivatori.

În spatele proiectului se află Ionela Georgiana Vișan, fondatoarea fermei „Sparanghel de Poveste”. Este prima fermă certificată de sparanghel din județul Argeș. Originară din Pitești, aceasta a locuit aproape zece ani în Germania, unde a lucrat în departamentul de control al calității din industria auto. În 2023, s-a întors în România împreună cu partenerul său pentru a dezvolta o afacere agricolă în comuna Căteasca.

Totul a început ca un experiment

Ideea cultivării sparanghelului a apărut în 2021, când Ionela Vișan a dorit să testeze dacă această cultură se poate adapta condițiilor din România. „Ideea cultivării sparanghelului a apărut în 2021, ca un experiment realizat cu multă curiozitate și dorința de a înțelege această plantă”, spune antreprenoarea. Rezultatele au fost încurajatoare, iar plantația s-a extins constant. În prezent, ferma ocupă aproximativ 8.000 de metri pătrați, iar cererea din piață a determinat proprietarii să continue investițiile, potrivit unui comunicat de presă transmis de Corteva Agriscience.

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În acest an au fost plantate peste 10.000 de semințe noi, care vor susține extinderea culturii cu încă aproximativ 5.000 de metri pătrați în 2027.

Sprijin pentru dezvoltarea afacerii

Un moment important în evoluția fermei a fost participarea la programul educațional TalentA, inițiat de compania Corteva Agriscience și destinat femeilor din agricultură. După ce a obținut locul al doilea în ediția din 2025, Ionela Vișan a beneficiat de un grant care i-a permis să înființeze o pepinieră dotată cu sistem de irigație prin picurare și să planteze aproximativ 4.000 de semințe. Până în 2026, acestea s-au dezvoltat în rădăcini de un an, care vor putea fi utilizate pentru înființarea unor noi culturi.

„Grantul TalentA a avut un rol esențial în transformarea unei idei într-un proiect concret și sustenabil. Dincolo de sprijinul financiar, programul m-a ajutat să îmi structurez planul de afaceri, să identific punctele forte și vulnerabilitățile și să construiesc o strategie realistă pe termen lung”, afirmă antreprenoarea.

Planuri pentru dezvoltarea culturii de sparanghel în România

Pe lângă extinderea propriei plantații, Ionela Vișan își propune să contribuie la dezvoltarea culturii de sparanghel în România prin furnizarea de rădăcini certificate și consultanță tehnică pentru alți fermieri interesați. Obiectivul este crearea unui centru de referință pentru această cultură și dezvoltarea unei comunități locale de producători care să promoveze sparanghelul ca o alternativă profitabilă și sustenabilă pentru fermele românești.

În același timp, antreprenoarea își dorește să încurajeze implicarea unui număr tot mai mare de femei în agricultură. În calitate de membră a Asociației Naționale a Femeilor din Agricultură (ANFA), aceasta susține dezvoltarea antreprenoriatului feminin în mediul rural.

„Un obiectiv important este să încurajăm cât mai multe femei să își dezvolte propriile afaceri agricole și să aibă încredere în capacitatea lor de a conduce proiecte profitabile și inovatoare”, spune Ionela Vișan.

Potrivit companiei Corteva Agriscience, exemplul fermei din Argeș arată că investițiile în culturi de nișă, susținute prin educație și acces la finanțare, pot crea noi oportunități pentru agricultura românească și pot contribui la dezvoltarea comunităților rurale.