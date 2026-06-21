Pastele rămase de la cină sunt printre cele mai frecvent păstrate preparate în frigider. Totuși, multe persoane constată că a doua zi textura nu mai este aceeași: pastele devin uscate, se lipesc între ele sau sunt fierbinți la exterior și reci în interior. Specialiștii în gastronomie spun că metoda de reîncălzire este esențială pentru a păstra cât mai bine gustul și consistența preparatului.

De ce se usucă pastele la reîncălzire

În timpul păstrării la frigider, amidonul din paste se întărește, iar o parte din umiditate este absorbită. Dacă sunt încălzite direct la temperaturi ridicate, fără lichid suplimentar, pastele își pierd și mai multă apă și capătă o textură cauciucată.

Problema este și mai evidentă în cazul pastelor cu sos pe bază de roșii sau al celor simple, fără mult sos.

Cea mai bună metodă pentru pastele cu sos

Pentru pastele deja amestecate cu sos, cea mai eficientă metodă este reîncălzirea într-o tigaie.

Se pune preparatul într-o tigaie antiaderentă, se adaugă una-două linguri de apă sau supă și se încălzește la foc mediu. Pastele trebuie amestecate periodic timp de câteva minute, astfel încât căldura să fie distribuită uniform.

Aburul format ajută la rehidratarea pastelor și previne uscarea lor.

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Cum reîncălzești pastele simple

Dacă pastele au fost păstrate separat de sos, bucătarii recomandă o metodă surprinzător de simplă: scufundarea lor pentru 30-60 de secunde în apă clocotită.

Procedeul readuce textura apropiată de cea inițială și încălzește pastele uniform, fără a le găti excesiv.

După scurgere, acestea pot fi combinate cu sosul încălzit separat.

Poți folosi și cuptorul cu microunde

Microundele sunt cea mai rapidă soluție, însă și cea care produce cel mai des rezultate inegale.

Pentru a evita acest lucru:

adaugă o lingură de apă peste paste;

acoperă recipientul cu un capac special pentru microunde sau cu o farfurie;

încălzește în intervale de 30-60 de secunde;

amestecă după fiecare etapă.

Acest lucru ajută la distribuirea uniformă a căldurii și reduce riscul apariției zonelor foarte fierbinți și foarte reci.

Atenție la pastele cu sos alb

Preparatele pe bază de smântână, unt sau brânzeturi necesită o atenție suplimentară. Temperaturile ridicate pot determina separarea grăsimii din sos și modificarea texturii.

În acest caz, reîncălzirea lentă, într-o tigaie, la foc mic, este cea mai sigură variantă. Adăugarea unei cantități mici de lapte sau smântână lichidă poate ajuta la refacerea consistenței sosului.

Cât timp pot fi păstrate pastele

Potrivit recomandărilor privind siguranța alimentară, pastele gătite trebuie păstrate în recipiente închise ermetic și consumate, de regulă, în maximum trei până la patru zile de la preparare. Dacă au un miros neobișnuit, o textură modificată sau au fost lăsate prea mult timp la temperatura camerei, este recomandat să fie aruncate.

Reîncălzite corect, pastele își pot păstra mare parte din textura și gustul inițial, iar câteva linguri de apă și câteva minute de răbdare pot face diferența dintre o porție uscată și una care pare proaspăt gătită.