Dacă ai exagerat cu mâncarea și cu prăjiturile sau au ai băut prea mult vin, în timpul cinei de Crăciun, e posibil ca stomacul tău să nu se simtă deloc confortabil după aceea.

Ca să-ți ajuți digestia, după supraalimentare, trebuie, potrivit virtua.org, să mănâncă câteva alimente care te vor ajuta să te simți din nou bine.

Sărbătorile înseamnă să fii alături de familie și prieteni, înseamnă distracție, dar și mâncare, destul de multă și diversificată, cu preparate delicioase dar și greu de diferat. Așadar, este ușor să exagerezi cu dulciurile, băuturile și mesele festive. Chiar dacă, pe moment, te-ai bucurat de toate preparatele și ai făcut excese, nu lăsa, în continuare, lucrurile să se deruleze după același scenariu, ci ia măsuri pentru a-ți ajuta digestia.

Măsuri după supraalimentarea de Crăciun

Chiar dacă te simți balonat, iar stomacul pare că stă să explodeze, nu dispera. Poți să îți revii după efectele supraalimentării din perioada sărbătorilor, dar acest lucru începe cu puțin efort, pentru a-ți readuce rutina pe făgașul normal. ,

Efectele supraalimentării

Dacă timp de câteva zile, de la Crăciun până la Revelion, ai consumat porții necontrolate de alimente bogate în grăsimi, zahăr și sodiu, probabil resimți anumite semne de disconfort, inclusiv:

Constipație: Alimentele bogate în grăsimi și carbohidrați și sărace în fibre alimentare pot duce la constipație (dificultăți în eliminarea scaunului). Principalii vinovați sunt brânzeturile, carnea roșie și alimentele procesate, precum biscuiții și chipsurile, care sunt bogate în grăsimi și au puține sau deloc fibre.

Balonare: Brânzeturile, supele, sosurile și alimentele procesate, cum ar fi chipsurile și dressingurile pentru salată, sunt cunoscute pentru conținutul ridicat de sare, dar chiar și pâinea poate avea mult sodiu. Aceste alimente sărate pot duce la retenție de apă, provocând senzația de balonare. Alimentele bogate în grăsimi pot necesita mai mult timp pentru a fi digerate și pot contribui suplimentar la balonare.

Efecte emoționale: Dacă ai urmat o alimentație sănătoasă și echilibrată, iar apoi ai mâncat în exces alimente festive bogate în grăsimi sau zahăr, este normal să simți că ți-ai sabotat eforturile. Te poți simți dezamăgit de tine sau poți avea dificultăți de somn și concentrare din cauza disconfortului. Aceste efecte emoționale sunt frecvente și temporare.

Ce mănânci ca să depășești efectele supraalimentării

“Deși ai putea crede că ar trebui să sari peste una sau două mese, acesta este, de fapt, cel mai rău lucru pe care îl poți face. În schimb, revino cât mai repede la o alimentație sănătoasă obișnuită”, recomandă nutriționista Madeline Holt.

Încearcă să consumi alimente sănătoase, inclusiv:

Cereale integrale

Fructe și legume

Leguminoase, precum fasolea, mazărea și lintea

Iaurt cu un conținut scăzut de grăsimi, fără zahăr adăugat, sau alte produse lactate cu puține grăsimi

Proteine, precum carne slabă, carne de pasăre, pește, ouă și produse pe bază de soia

Bea cel puțin 6–8 pahare de apă pe zi

Săritul peste mese, calea spre supraalimentare

“Vei observa că a avea un plan de alimentație sănătoasă stabilit înainte de sărbători te poate ajuta atunci când ești la petreceri și te confrunți cu opțiuni bogate în zahăr, sare și grăsimi”, spune Holt.

Nu sta până ajungi să te simți flămând și nu gândi: „O să sar peste micul dejun/prânz ca să pot mânca mai mult mai târziu.” De obicei, acest lucru duce la supraalimentare, ulterior. Mănâncă mesele tale sănătoase obișnuite, apoi mergi la petrecere și consumă porția pe care ai mânca-o în mod normal.

Fii atent la ceea ce mănânci, alege alimentele pe care ți le dorești cel mai mult și mănâncă încet – bucurându-te de fiecare îmbucătură.

Ajută sportul după supraalimentare?

Unele cercetări arată că exercițiile fizice regulate, după perioadele de supraalimentare, ar putea proteja oamenii de modificări metabolice negative. Sunt recomandate atât exercițiile cardiovasculare, cât și antrenamentele de forță, mai ales pentru pierderea și menținerea greutății. Totuși, ai grijă să nu exagerezi cu antrenamentele, crezând că vei arde caloriile în exces consumate și ține cont de faptul că o creștere drastică a nivelului de activitate fizică îți poate crește și apetitul.