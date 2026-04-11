Această prăjitură este un desert clasic, farmecul său fiind dat de contrastul dintre blatul aerat și umplutura bogată de brânză. Nota de portocală aduce un aer fresh, o aromă perfectă pentru o prăjitură rafinată.

Ingrediente pentru prăjitura turnată cu cremă de brânză

Ingrediente pentru blat:

6 ouă

120 g de zahăr

120 g de făină

10 g praf de copt (1 pliculeț)

1 linguriță de esență de portocală

Un praf de sare.

Pentru crema de brânză:

800 g cremă de brânză Hochland Crème Clasic

3 ouă

100 g de zahăr

80 g amidon de porumb

Coaja rasă de la o portocală mare (bio, dacă este posibil).

Preparare prăjitură turnată cu cremă de brânză

Pregătirea cremei de brânză

Într-un bol încăpător, amestecați brânza cremă Hochland Crème Clasic cu cele 3 ouă și zahărul. Adăugați amidonul și coaja rasă de portocală. Mixați până obțineți o compoziție omogenă.

Prepararea blatului

Preîncălziți cuptorul la 180°C și tapetați o tavă (aproximativ 30×22 cm) cu hârtie de copt.

Bateți cele 6 ouă cu un praf de sare și cu zahărul folosind un mixer, până când compoziția își dublează volumul și devine o spumă deschisă la culoare.

Adăugați esența de portocală.

Cerneți făina amestecată cu praful de copt deasupra spumei de ouă. Încorporați-o ușor, cu ajutorul unei spatule, folosind mișcări de jos în sus pentru a păstra aerul în aluat.

Montarea și coacerea

Turnați jumătate din compoziția de blat în tava pregătită. Introduceți tava în cuptor pentru aproximativ 10 minute, până când blatul prinde puțină consistență la suprafață (fără a fi copt complet).

Scoateți tava și întindeți cu grijă toată crema de brânză peste primul strat de blat.

Turnați restul de aluat deasupra cremei, nivelând ușor cu spatula pentru a acoperi toată suprafața.

Puneți prăjitura înapoi la cuptor pentru încă 25-30 de minute la 180°C, până când stratul de deasupra devine auriu și trece testul scobitorii.

Servire

Lăsați prăjitura să se răcească complet în tavă înainte de a o porționa. Brânza are nevoie de timp pentru a se așeza. O puteți pudra cu zahăr vanilat înainte de servire pentru un aspect mai frumos.