Curățarea unei tigăi în care mâncarea s-a lipit poate deveni o sarcină frustrantă, însă specialiștii în întreținerea bucătăriei spun că există soluții simple și eficiente, la îndemâna oricui. Una dintre cele mai recomandate metode implică folosirea apei fierbinți și a bicarbonatului de sodiu, o combinație care poate dizolva rapid depunerile dificile.

Metoda este simplă și nu necesită produse chimice agresive. Practic, tigaia se umple cu apă fierbinte, astfel încât să acopere zonele afectate, iar apoi se adaugă bicarbonat de sodiu. Amestecul trebuie lăsat să acționeze câteva minute, timp în care resturile arse încep să se înmoaie și să se desprindă. Ulterior, curățarea se face ușor, cu un burete moale sau o lavetă, fără a fi nevoie de frecare agresivă. Specialiștii atrag atenția că această etapă este esențială pentru a nu deteriora suprafața tigăii, mai ales în cazul celor antiaderente.

Eficiența bicarbonatului

Eficiența metodei se explică prin proprietățile bicarbonatului de sodiu, considerat un agent natural de curățare. Acesta ajută la descompunerea grăsimilor și la desprinderea resturilor alimentare, mai ales atunci când este activat de căldură.

În unele variante ale metodei, tigaia poate fi pusă direct pe foc. Iar amestecul de apă și bicarbonat lăsat să fiarbă câteva minute. Căldura ajută la înmuierea și desprinderea particulelor de mâncare arsă, arată ghidurile de curățare Sote.

Există și alternative similare. De exemplu, bicarbonatul poate fi presărat direct pe suprafața arsă, peste care se adaugă apă caldă, lăsând soluția să acționeze până când murdăria se desprinde. Totuși, experții recomandă câteva precauții. Nu trebuie folosite bureți abrazivi sau ustensile metalice, deoarece acestea pot zgâria suprafața tigăii și pot afecta proprietățile antiaderente. De asemenea, este indicat ca tigaia să fie lăsată să se răcească înainte de curățare, pentru a evita șocurile termice.

Metoda cu apă fierbinte și bicarbonat este apreciată nu doar pentru eficiență, ci și pentru costurile reduse și impactul minim asupra mediului. Într-un context în care tot mai mulți consumatori caută soluții naturale pentru curățenie, acest truc simplu devine o alternativă tot mai populară în bucătării.