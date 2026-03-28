ABC în bucătărie / Cum să cureți rapid o tigaie cu mâncare lipită / Apa fierbinte și bicarbonatul pot curăța rapid mâncarea lipită

28 mart. 2026, ABC în bucătărie
FOTO: Freepik

Curățarea unei tigăi în care mâncarea s-a lipit poate deveni o sarcină frustrantă, însă specialiștii în întreținerea bucătăriei spun că există soluții simple și eficiente, la îndemâna oricui. Una dintre cele mai recomandate metode implică folosirea apei fierbinți și a bicarbonatului de sodiu, o combinație care poate dizolva rapid depunerile dificile.

Metoda este simplă și nu necesită produse chimice agresive. Practic, tigaia se umple cu apă fierbinte, astfel încât să acopere zonele afectate, iar apoi se adaugă bicarbonat de sodiu. Amestecul trebuie lăsat să acționeze câteva minute, timp în care resturile arse încep să se înmoaie și să se desprindă. Ulterior, curățarea se face ușor, cu un burete moale sau o lavetă, fără a fi nevoie de frecare agresivă. Specialiștii atrag atenția că această etapă este esențială pentru a nu deteriora suprafața tigăii, mai ales în cazul celor antiaderente.

Eficiența bicarbonatului

Eficiența metodei se explică prin proprietățile bicarbonatului de sodiu, considerat un agent natural de curățare. Acesta ajută la descompunerea grăsimilor și la desprinderea resturilor alimentare, mai ales atunci când este activat de căldură.

În unele variante ale metodei, tigaia poate fi pusă direct pe foc. Iar amestecul de apă și bicarbonat lăsat să fiarbă câteva minute. Căldura ajută la înmuierea și desprinderea particulelor de mâncare arsă, arată ghidurile de curățare Sote.

Există și alternative similare. De exemplu, bicarbonatul poate fi presărat direct pe suprafața arsă, peste care se adaugă apă caldă, lăsând soluția să acționeze până când murdăria se desprinde. Totuși, experții recomandă câteva precauții. Nu trebuie folosite bureți abrazivi sau ustensile metalice, deoarece acestea pot zgâria suprafața tigăii și pot afecta proprietățile antiaderente. De asemenea, este indicat ca tigaia să fie lăsată să se răcească înainte de curățare, pentru a evita șocurile termice.

Metoda cu apă fierbinte și bicarbonat este apreciată nu doar pentru eficiență, ci și pentru costurile reduse și impactul minim asupra mediului. Într-un context în care tot mai mulți consumatori caută soluții naturale pentru curățenie, acest truc simplu devine o alternativă tot mai populară în bucătării.

 

ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Cum păstrezi corect lămâile ca să nu se strice rapid. Recomandările unui specialist în nutriție
ABC în bucătărie | Cum să faci clătite perfecte în tigaia de oțel, fără să se lipească / Secretul de care trebuie să ții cont
ABC în bucătărie | Cum să faci cel mai simplu un ou poșat/ Tehnica prin care îți va ieși de fiecare dată perfect
ABC în bucătărie: Cum gătești legumele ca să păstrezi cât mai mulți nutrienți. Fierberea, gătirea la abur și coacerea la cuptor nu au efecte egale
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum pregătești șnițelele fără să ai vase de spălat / Pas cu pas, șnițele suculente în interior și crocante la exterior, dar și o bucătărie curată
Substanță chimică utilizată pe scară largă, asociată cu riscul de Parkinson / Studiu amplu indică o creștere semnificativă a pericolului
