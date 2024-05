Cum să alegi tomatele la piață sau supermarket: 5 sfaturi de la un producător de legume bio / De ce nu trebuie să le păstrezi la frigider

Lucian Dragomir, primul producător de legume bio din Brașov, le oferă cititorilor G4Food câteva ponturi pentru a alege cele mai bune tomate atunci când merg la piață sau la supermarket. Specialistul explică și de ce nu trebuie să păstrăm tomatele în frigider.

Iată care sunt sfaturile lui Dragomir:

Cotorul și coletul să fie cât mai mici și, pe cât posibil, să fie verde, copt, nu spălăcit sau alb.

și coletul să fie cât mai mici și, pe cât posibil, să fie verde, copt, nu spălăcit sau alb. Culoarea trebuie să fie uniformă, fără decolorări sau pete de altă nuanță.

trebuie să fie uniformă, fără decolorări sau pete de altă nuanță. Să nu aibă proprietăți elastice ; la presarea ușoară cu buricul degetului tomata să rămână înfundată.

; la presarea ușoară cu buricul degetului tomata să rămână înfundată. Coaja cât mai subțire garantează proprietățile gustative.

cât mai subțire garantează proprietățile gustative. Să nu existe crețuri formate după cules în jurul cotorului, deoarece aici se vede vârsta înaintată de la cules la tarabă.

Tomatele trebuie să fie păstrate la temperaturi cuprinse între 8 și 16° C. Sub 8° C, licopenul (un antioxidant) se distruge, iar la peste 16° C tomatele intră în fermentație.

Pentru o păstrare de lungă durată, Dragomir recomandă depozitarea tomatelor la loc umbros, chiar fără lumină, și așezate cu cotorul în jos.