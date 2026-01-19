În Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, într-o seră de aproximativ 40 de metri pătrați, Nea Nelu cultivă banane, portocale, papaya și alte plante exotice, chiar și atunci când temperaturile exterioare ajung la -10 grade Celsius. Nu este o afacere și nici o activitate comercială, ci o pasiune dusă la nivel de proiect funcțional, care implică muncă zilnică, răbdare și costuri lunare de până la 1.000 de lei, notează Ziarul Unirea.

Povestea serei începe în copilărie, cu câțiva lămâi crescuți în ghiveci, mutați periodic din casă afară și invers, în funcție de anotimp. Acele plante au fost punctul de plecare pentru ceea ce avea să devină, peste ani, o seră încălzită cu centrală proprie, construită tocmai pentru a evita acest efort constant.

„Pasiunea pentru plante cred că vine din familie. Părinții mei nu au avut seră, dar aveau lămâi. De când eram copil aveam lămâi în ghiveci, iar unele dintre ele au acum 40-50 de ani și încă trăiesc. Iarna trebuia să le mut în casă, vara afară. Tot chinul ăsta m-a făcut să mă gândesc să construiesc o seră, și așa a apărut aceasta”, a povestit Nea Nelu pentru Ziarul Unirea.

Astăzi, spațiul este folosit la maximum, iar fiecare plantă are propriile nevoi. Rezultatele diferă de la un an la altul, în funcție de stadiul de dezvoltare al fiecărei specii și de atenția acordată. „De la an la an diferă foarte mult. Unele plante produc, altele încă nu. Depinde cât de dezvoltată e planta, în ce stadiu de producție se află și cât mă ocup de ea: fertilizare, temperatură, grijă. Nu e simplu”, explică proprietarul serei.

Încălzirea este esențială, mai ales în sezonul rece, iar acest lucru se reflectă direct în cheltuieli. Sera este dotată cu o centrală proprie, iar costurile lunare ajung la 800-1.000 de lei, în funcție de cât de aspră este iarna. „În jur de 800-1.000 de lei pe lună, depinde de cât de grea e iarna”, spune Nea Nelu.

Majoritatea plantelor sunt citrice – lămâi și un singur portocal – alături de bananieri, papaya și alte specii exotice. Recolta nu ajunge niciodată la vânzare, fiind destinată exclusiv consumului propriu. „Nu vând nimic. Sunt pentru familie. Când se coc mai multe deodată, mai dau și la prieteni sau la neamuri”, precizează el.

În seră se găsesc și plante mai puțin cunoscute, unele care încă nu au ajuns la maturitatea necesară pentru a rodi. „Am fructul stea, adus din Peru, dar încă nu a fructificat. Mai am fructul dragonului, fructul pasiunii și nespăr, cunoscut la noi ca moșmon japonez”, spune Nea Nelu.

Dincolo de rezultate și varietatea plantelor, munca din seră presupune o prezență constantă. „Dacă nu vii câteva zile, apar probleme. Fiecare plantă are nevoie de atenție, altfel se vede imediat”, spune el, descriind realitatea din spatele acestei pasiuni cultivate cu grijă, zi de zi.