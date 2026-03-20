Leurda este una dintre verdețurile care anunță cel mai clar primăvara, iar aroma ei intensă ormă imediat orice preparat simplu într-unul plin de prospețime. Și pentru că suntem în post, pesto-ul de leurdă este una dintre cele mai rapide și gustoase variante de pus pe masă. Se face ușor, din câteva ingrediente, și poate fi folosit în multe feluri: pe pâine prăjită, lângă cartofi fierți sau amestecat cu paste. Rezultatul este o pastă aromată, cremoasă și foarte ușor de integrat într-un meniu de sezon.

Ingrediente

2 legături mari de leurdă

50 g nuci sau semințe de floarea-soarelui

50 ml ulei de măsline

1-2 linguri suc de lămâie

sare

piper

opțional: 1 cățel mic de usturoi

Mod de preparare

Spală bine leurda și usuc-o. Pune-o în blender împreună cu nucile, uleiul, sucul de lămâie, sarea și piperul. Mixează până obții o pastă cremoasă. Dacă vrei o consistență mai fluidă, mai adaugă puțin ulei. Se mănâncă foarte bine pe pâine prăjită, cu cartofi natur sau amestecată cu paste de post.