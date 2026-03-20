20 mart. 2026, Rețete
Cum prepari un pesto de leurdă: preparatul de post este excelent pentru o zi de primăvară / Se pregătește rapid, din numai câteva ingrediente
Leurda este una dintre verdețurile care anunță cel mai clar primăvara, iar aroma ei intensă ormă imediat orice preparat simplu într-unul plin de prospețime. Și pentru că suntem în post, pesto-ul de leurdă este una dintre cele mai rapide și gustoase variante de pus pe masă. Se face ușor, din câteva ingrediente, și poate fi folosit în multe feluri: pe pâine prăjită, lângă cartofi fierți sau amestecat cu paste. Rezultatul este o pastă aromată, cremoasă și foarte ușor de integrat într-un meniu de sezon.

Ingrediente

  • 2 legături mari de leurdă
  • 50 g nuci sau semințe de floarea-soarelui
  • 50 ml ulei de măsline
  • 1-2 linguri suc de lămâie
  • sare
  • piper
  • opțional: 1 cățel mic de usturoi

Mod de preparare

Spală bine leurda și usuc-o. Pune-o în blender împreună cu nucile, uleiul, sucul de lămâie, sarea și piperul. Mixează până obții o pastă cremoasă. Dacă vrei o consistență mai fluidă, mai adaugă puțin ulei. Se mănâncă foarte bine pe pâine prăjită, cu cartofi natur sau amestecată cu paste de post.

Mic dejun ușor și rapid de pregătit/ Nu necesită complicații sau multă găteală și îl poți lua și în geantă
O nutriționistă explică ce trebuie să faci înainte de a pune resturile de mâncare în frigider: „Problema apare când mâncare nu este nici caldă nici rece"
Salată de cartofi cu ridichi, o variantă simplă și de sezon pentru mese rapide / Poate fi îmbogățită cu verdețuri sau un dressing simplu pe bază de iaurt sau muștar
Mic dejun slab caloric, ideal pentru slăbit/ Trei variante, ușor de preparat și pe care le poți mânca și când ești la dietă
Salată orientală de post: Una dintre cele mai simple și sățioase rețete din bucătăria românească
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul"
Cardiolog: „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge să ai o infecție la inimă"/ Legătura între resturile alimentare și afecțiunile corpului
Românii cumpără din ce în ce mai puține alimente / „De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă"
Premierul Ilie Bolojan: Guvernul va aduce soluții de reglementare a prețului la pompă a combustibililor săptămâna viitoare
