Argentina și-a intensificat puternic exporturile de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană. Asta vine într-un moment în care piața comunitară încearcă să compenseze reducerea procesării din prima parte a sezonului. Potrivit unei analize publicate de UkrAgroConsult, care citează date Oil World, livrările argentiniene au crescut semnificativ în februarie, iar o parte importantă a volumelor a mers către state membre ale UE, în special Bulgaria și România.

În februarie, exporturile de semințe de floarea-soarelui ale Argentinei au urcat de la 113.000 de tone în ianuarie la 216.000 de tone. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în relația cu Bulgaria. Livrările au urcat de la zero la 121.000 de tone. România a rămas și ea un cumpărător important, cu importuri crescute de la 33.000 la 73.000 de tone. Portugalia a urcat ușor, de la 20.000 la 21.000 de tone.

Potrivit sursei citate, aceste importuri active ar urma să susțină procesarea semințelor de floarea-soarelui în Uniunea Europeană în a doua jumătate a anului de marketing 2025/26. Analiștii estimează că scăderea din prima parte a sezonului ar putea fi compensată tocmai prin fluxurile suplimentare venite din Argentina.

Volume mai mari la export

Per total, în perioada octombrie-februarie a anului de marketing 2025/26, Argentina a exportat aproape 430.000 de tone de semințe de floarea-soarelui, față de doar 25.000 de tone în aceeași perioadă a sezonului precedent. Din acest total, 290.000 de tone au mers către Uniunea Europeană, ceea ce confirmă poziția blocului comunitar ca principală destinație pentru aceste livrări. Alte piețe importante au fost Africa de Sud, cu 67.000 de tone, și Turcia, cu 47.000 de tone. Exporturi au mai fost direcționate și către Statele Unite, Mexic, Chile, Brazilia și Algeria.

În spatele acestei dinamici comerciale stă și o perspectivă mai bună pentru producția argentiniană. Analiștii estimează că recolta de semințe de floarea-soarelui a Argentinei va crește în 2026 de la 5,2 milioane de tone la aproximativ 6,1-6,2 milioane de tone. În aceste condiții, exporturile totale ar putea atinge 800.000 de tone, semn că Argentina își consolidează poziția de furnizor relevant pentru piața europeană.

Pentru Uniunea Europeană, aceste volume suplimentare au o miză directă în industrie. Importurile mai mari pot alimenta procesarea internă și pot reduce presiunea asupra unui sector afectat de disponibilitatea mai redusă a materiei prime în prima jumătate a sezonului. În acest peisaj, România apare nu doar ca producător important în regiune, ci și ca una dintre destinațiile-cheie pentru fluxurile comerciale venite din Argentina.