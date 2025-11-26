Curcanul este simbolul Zilei Recunoștinței în Statele Unite. Americanii consumă anual peste 46 de milioane de păsări de sărbători. Aproape nouă din zece persoane păstrează tradiția și servesc curcan cu această ocazie. Dar preparatul poate fi și extrem de valoros din punct de vedere nutrițional, cu condiția să fie ales și gătit corect.

Pentru a înțelege cum obținem „cel mai bun rezultat” de la curcanul din farfurie, The Post a discutat cu Stephanie Schiff, dietetician nutriționist la Northwell Huntington Hospital. Specialistul spune că acest tip de carne merită consumat oricând în an. Are puține grăsimi saturate, dar este bogat în proteine. Oferă și vitamine din complexul B, esențiale pentru energie și metabolism.

Curcanul conține și triptofan, un aminoacid important, pe care organismul nu îl poate produce singur. Triptofanul contribuie la formarea serotoninei, supranumită „hormonul bunei dispoziții”. Ulterior, este transformată în melatonină, care reglează somnul. Totuși, mitul somnolenței după masa festivă nu are curcanul drept vinovat. Specialistul explică faptul că nivelul de triptofan consumat este prea mic pentru a provoca oboseală sau somnolență. Preparatele bogate în carbohidrați și grăsimi sunt cele care cresc senzația de toropeală.

Cum aromăm curcanul fără excese nesănătoase

Schiff recomandă plante aromatice proaspete, puse sub pielea păsării. Salvia, rozmarinul și cimbrul oferă gust intens și reduc nevoia de sare. În plus, aduc antioxidanți, substanțe antiinflamatoare și chiar vitamine și minerale. În interiorul curcanului, expertul adaugă ceapă și usturoi. Aromele se intensifică, iar usturoiul susține sănătatea inimii și imunitatea.

Saramura a devenit tot mai populară pentru frăgezirea cărnii. Curcanul devine mai suculent și mai gustos. Totuși, metoda are și dezavantaje: nivelul de sodiul este foarte ridicat. Persoanele cu hipertensiune sau cu restricții alimentare trebuie să fie atente. În unele saramuri se adaugă zahăr, pentru aspect și umiditate. În acest caz, cresc zaharurile adăugate în meniu. O altă problemă ar fi nitratul de sodiu din unele produse industriale. Specialistul avertizează că această substanță este suspectată de efecte cancerigene.

Metodele de preparare cele mai sănătoase

Coacerea rămâne o opțiune clasică și sigură. Schiff recomandă ulei de măsline pe piele și supă cu puțină sare în tavă. Se adaugă legume crude precum ceapă, țelină și morcov. Acestea oferă aromă și se pot transforma într-un sos ușor și sănătos.

Grătarul este și el o alegere inspirată. Grăsimea se scurge, iar căldura circulă uniform. Dar pasărea nu trebuie arsă. Partea carbonizată poate conține compuși nocivi.

Pentru bucăți mai mici, cum ar fi pieptul de curcan, friteuza cu aer poate funcționa foarte bine. Obținem crustă, fără mult ulei.

Ce evităm: prăjirea în baie de ulei

Prăjirea în ulei este, probabil, cea mai puțin sănătoasă metodă, deși specialistul recunoaște că gustul poate fi atractiv. Dar uleiurile folosite sunt, de regulă, din semințe. Acestea nu sunt cele mai bune pentru inimă. Temperaturile foarte ridicate pot produce acrilamide, compuși considerați periculoși pentru sănătate.

Porția corectă și alegerea bucatelor

Porția recomandată de carne este de aproximativ 85 grame. Cât palma, fără degete. Pieptul este varianta cea mai slabă în grăsimi. Dar nici pulpele de curcan nu trebuie ocolite. Conțin grăsimi bune, mono- și polinesaturate, au mai multe vitamine B și minerale. Limite ar trebui impuse la consumul de piele de curcan, deparece acolo se află cea mai mare parte a grăsimii.

Schiff spune că nu e nevoie să renunțăm la preparatele mai puțin „perfecte”. Baza este echilibrul în farfurie. Salatele, legumele și proteinele ar trebui să ocupe mai mult spațiu. Porțiile mai mici ne permit să ne bucurăm de tot ceea ce iubim. Iar dacă restul anului mâncăm sănătos, o singură masă bogată nu va schimba totul.

Rețetă sănătoasă de curcan umplut ca la Thanksgiving day

Ingrediente

1 curcan întreg (aprox. 4,5–5,5 kg), decongelat

3 linguri ulei de măsline sau unt topit

1 lingură sare

1 linguriță piper negru

1 lingură frunze proaspete de cimbru

1 lingură rozmarin proaspăt, tocat fin

1 lingură salvie proaspătă, tocată fin

1 ceapă, tăiată în sferturi

1 lămâie, tăiată în jumătăți

1 căpățână de usturoi, tăiată în jumătăți transversal

500 ml supă de pui cu conținut scăzut de sare sau apă

Instrucțiuni