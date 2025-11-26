Cozonaci, prăjituri, preparate din carne, sucuri de casă sau legumele conservate vor putea fi cumpărate de la fermierii autorizaţi care participă la Târgul de Crăciun organizat de Primăria municipiului Baia Mare şi Asociaţia Producătorilor Tradiţionali şi Ecologici din judeţul Maramureş, transmite Agerpres.

„Ca în fiecare an, fermierii, dar şi mici producători autorizaţi vor desface o gamă largă de produse de casă necesare sărbătorii Crăciunului şi Anului Nou. Târgul se deschide pe 29 noiembrie şi se închide pe 31 decembrie, cu vânzări doar în zilele de vineri şi sâmbătă, iar în săptămâna apropiată sărbătorilor, fermierii vor fi prezenţi zilnic. Încercăm să ne adaptăm programul în funcţie de solicitările cumpărătorilor, mai ales că există un număr apreciabil de persoane care de sărbători preferă preparatele de casă în locul celor din magazine. Produsele de casă sunt mereu foarte căutate şi apreciate, iar, în preajma sărbătorilor, încercăm să aducem tot ce poate fi necesar unei gospodine, bunuri gata pregătite sau alte produse care se pot prepara în bucătărie, acasă”, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele onorific al Asociaţiei Producătorilor Tradiţionali şi Ecologici, Ioan Tătăran.

Potrivit acestuia, produsele alimentare cele mai solicitate în preajma sărbătorilor sunt cele de panificaţie şi cele din carne, îndeosebi carne de porc.

“Preparatele din carne de porc, îndeosebi cârnaţi, caltaboşi, carne pentru grătare sau şniţele sunt cele mai căutate produse (…). Apoi, imediat ca şi solicitare sunt cozonacii, pâinea de casă, prăjiturile, sucurile naturale, fructele, mierea de albine, produsele conservate, dulceaţa. Există o categorie de clienţi care doresc să cumpere anumite produse pentru a le pregăti acasă, aici mă refer la produsele din carne. Dar produsele de patiserie sunt la fel de apreciate, iar cu cât sunt mai proaspete şi mai aproape de sărbători, cu atât mai bine. Tendinţa cumpărătorilor e să târguiască aceste produse cu două-trei zile înaintea sărbătorilor de iarnă (…). Pentru doritori se pot aduce anumite produse pe bază de comandă care ar putea fi livrate direct la piaţă în preajma sărbătorilor”, a mai spus Ioan Tătăran.

Târgul de Crăciun al producătorilor din Maramureş va avea loc pe platoul din faţa Casei de Cultură din municipiul Baia Mare.

De asemenea, la piaţa liberă Izvoare din Baia Mare, în preajma sărbătorilor, producătorii individuali vor aduce o gamă largă de produse lactate, legume, fructe şi alte produse conservate. Din piaţa agricolă en gross Obor vor putea fi achiziţionate cantităţi mai mari de cartofi, dar şi alte produse de grădină.

Primăria municipiului Baia Mare a transmis că, în apropierea sărbătorilor, toate pieţele agroalimentare vor funcţiona după un program special, iar o parte din brazii de Crăciun vor putea fi cumpăraţi din aceste pieţe.