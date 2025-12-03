Maioneză altfel? Da, se poate, și nu doar. E chiar mai simplu și mai rapid de făcut dar și cu un nivel caloric și un procent de grăsimi net inferioare celei clasice. Pentru că, așa cum știm, maioneza în versiunea ei tradițională nu e altceva decât o emulsie de gălbenuș crud de ou și ulei, care pe măsură ce înglobează aer poate îngloba și foarte mult ulei.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În situația noastră, tot de o emulsie e vorba, dar care înglobează mult mai puțin ulei și aer, motiv pentru care în final maioneza din ouă întregi iese și ceva mai fluidă. Nu avem de făcut decât să fierbem ouăle și să folosim apoi un mixer vertical sau un mic robor de bucătărie. Ce avem la îndemână sau ce preferăm. Avantajul mixerului vertical este că se pierde mai puțin produs în final, folosind un pahar neted.

Ingrediente pentru circa 300 g maioneză din ouă fierte întregi

3 ouă fierte tari

100 ml ulei

1 linguriță muștar

1/2 linguriță sare

2 lingurițe suc de lămâie

2 linguri oțet alb

piper alb, fin

10 min de când încep să fiarbă

Procedeu

Ouăle trebuie fierte până devin foarte tari. Se adaugă în apă rece care să le acopere de circa 2 degete, apoi se fierb la foc mic 10 minute din momentul în care apa începe să fiarbă.

Se lasă apoi să se răcească în apă rece circa 10-15 minute, apoi se curăță.

Se taie în patru pe lung și se transferă în paharul vertical în care lucrăm. Idealul e să fie înalt și cu diametru mic. Adăugăm peste ouă muștaru, sarea, sucul de lămâie și oțetul.

Mixăm circa 1 minut până totul devine foarte fin, apoi adăugăm jumătate din ulei. Mixăm alte 30 de secunde, și continuăm la fel cu restul uleiului. Uleiul nu se adaugă de la început pentru că am avea din start o compoziție prea lichidă care împiedică ouăle să se mărunțească așa cum e nevoie.

Dacă, în funcție de mărimea sau compoziția ouălor, maioneza tinde să fie prea densă, se poate folosi o lingură de apă rece.

O versiune și mai dietetică putem obține înlocuind uleiul cu iaurt grecesc. Sau, ca o soluție de compromis, jumătate/jumătate: 50 g ulei, 50 g iaurt. Neapărat grecesc, pentru că cel obișnuit e prea diluat.