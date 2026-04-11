Cozonacii și pasca sunt dintre cele mai iubite deserturi tradiționale. Totuși, multe gospodine se confruntă cu aceeași problemă după sărbători: se usucă rapid și își pierd aroma. Specialiștii arată că există câteva metode simple, folosite de generații, care pot menține prospețimea acestor deserturi pentru mai mult timp, scrie Fakt.

Una dintre cele mai eficiente soluții este depozitarea în recipiente ermetice. Pasca și cozonacii trebuie păstrate într-un vas bine închis, pentru a evita contactul cu aerul. Un truc tradițional presupune adăugarea unei bucăți de măr în interiorul recipientului. Acesta ajută la menținerea umidității și previne uscarea preparatelor. Atenșie, însă! Acestea trebuie izolată foarte bine de măr.

Un alt aspect important este protejarea desertului de mirosurile din jur. Aluaturile absorb ușor aromele din mediul înconjurător, ceea ce poate afecta gustul. Din acest motiv, este recomandat să fie depozitată separat sau bine sigilate.

O metodă la fel de eficientă este învelirea acestora în folie de aluminiu. Aceasta trebuie aplicată doar după ce cozonacii sau pasca s-au răcit complet. În caz contrar, umiditatea acumulată poate favoriza apariția mucegaiului. După ambalare, trebuie păstrate într-un loc răcoros și uscat.

- articolul continuă mai jos -

Cum reîmprospătezi cozonacii

Chiar și în condiții optime, aceste preparate își pot pierde din prospețime după câteva zile. În astfel de situații, există metode rapide de „revigorare” a lor. Una dintre ele presupune învelirea cozonacului într-o hârtie ușor umezită și încălzirea ei pentru câteva minute în cuptor. Acest procedeu ajută la redarea texturii pufoase. Acest truc însă nu funcționează la fel de bine și la pască.

Specialiștii subliniază că secretul unui desert reușit nu ține doar de preparare, ci și de modul în care este păstrat. Prin câteva gesturi simple, cozonacul sau pasca pot rămâne gustoase și fragede chiar și la câteva zile după sărbători.