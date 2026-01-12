Au continuat de-a lungul sfârșitului săptămânii și sunt încă în curs blocajele și protestele agricultorilor francezi față de adoptarea acordului comercial UE-Mercosur, a cărui intrare în vigoare ar presupune, printre altele, intrarea pe teritoriul comunitar a produselor agricole la prețuri mai mici decât cele europene, o posibilitate de care fermierii francezi se tem că ar putea dezechilibra ireversibil agricultura de pe continent.

Blocaje pe rutele de transport

Sâmbătă, câteva zeci de agricultori au blocat intrarea în portul Le Havre, apoi duminică un blocaj similar a fost organizat pe autostrada A1, în punctul Pas-de-Calais, unul dintre cele mai circulate axe rutiere, relatează ziarul Le Monde. Manifestanții au anunțat că intenționează să ocupe acest punct timp de mai multe zile, în funcție răspunsul pe care îl vor primi de la autorități.

Luni dimineață, fermierii s-au adunat și la stațiile de taxare Herquelingue de pe autostrada A16, lângă Boulogne-sur-Mer, și Setques de pe autostrada A26, lângă Saint-Omer. Autoritățile s-au mobilizat pentru a garanta siguranța protestatarilor și a celor care nu participă la protest, relatează și ziarul Le Figaro.

În jurul orei 21:30 de duminică, câteva zeci de tractoare au început să blocheze benzile la punctul de taxare de la Fresnes-lès-Montauban, la sud de Lille, într-un concert de claxoane și sirene agricole, au relatat ziariștii Agenției France-Presse, citată de ziarul parizian.

Fermierii francezi spun că ceea ce se întâmplă în agricultură e „prea mult”

Acțiunea, lansată la apelul organizației Coordination rurale din Pas-de-Calais, ale cărei culori sunt purtate de mulți dintre participanți, a avut ca scop controlul mărfurilor transportate de camioane, care au din nou dreptul de a circula după ora 22:00, odată cu ridicarea interdicției legale de circulație în zileel de duminică. Tractoarele și camioanele sunt trase pe dreapta, în timp ce autoturismele pot continua deplasarea. „Mercosur, Ucraina, DNC, prea mult e prea mult”, „Ceea ce trăim nu este o criză, ci o escrocherie la adresa agriculturii” – se poate citi pe pancarte.

Autostrada A1, pe care circulă în medie 100.000 de vehicule pe zi, este cel mai frecventat ax rutier din Franța. Ea reprezintă totodată o rută de tranzit esențială între Paris și cele două mari porturi de mărfuri ale Europei: Anvers (Belgia) și Rotterdam (Țările de Jos). Această acțiune se adaugă mai multor blocaje organizate în ultimele zile de sindicatele agricole, în special pe autostrăzi din sud-vestul Franței, precum și barajului filtrant instituit din seara de sâmbătă în portul Le Havre (Seine-Maritime), împotriva acordului UE–Mercosur.

Pentru criticii săi, printre care se numără agricultorii francezi, tratatul de liber-schimb cu țările Mercosur va destabiliza agricultura europeană prin produse importate din America Latină, mai ieftine și nu neapărat conforme cu standardele europene, din cauza controalelor insuficiente.

Prin eliminarea unei mari părți a taxelor vamale, acordul favorizează exporturile europene de automobile, utilaje, vinuri, ulei de măsline și produse lactate și facilitează intrarea în Europa a cărnii de vită, a cărnii de pasăre, a zahărului, orezului, mierii și soiei. Ratificarea tratatului depinde încă de un vot, care se anunță strâns, în Parlamentul European, probabil în februarie sau martie. Un mare miting al agricultorilor este prevăzut în fața sediului Parlamentului de la Strasbourg pe 20 ianuarie.