Trebuie să recunoaștem că a face cumpărături de sărbători poate fi considerat sport extrem. Magazinele sunt tot mai pline de produse care ne tentează și parcă ne răspund la toate întrebările, gamele sunt mai variate, promoțiile par să ne sară în ochi de la orice colț de raft, muzica e frumoasă și te ajută să intri în spiritul acela de a cheltui și ultimul ban de pe card.

Cum facem să ne păstrăm mintea orientată strict pe ce avem de cumpărat?

1. Fă cumpărăturile cu lista în mână

Lista de cumpărături este cel mai bun prieten al tău în decembrie, la fel ca și până acum. Nu te duci pur și simplu cu câteva sacoșe în magazin. E musai să ai o listă concretă cu ce vrei să cumperi. Fie ea și în mare: fructe, ceva pentru salată, lactate etc. Ai musai nevoie de o ancoră.

Ce ai de făcut:

scrie meniul pe zile (măcar orientativ). Nu e musai să fie diferit de la o zi la alta. Poți mânca 2–3 zile aceeași mâncare;

vezi ce ai în casă și ce lipsește. Uită-te bine în cămară, dulapuri, congelator;

pune pe listă DOAR ingredientele necesare;

ține-te de ea foarte strâns. Nu fi impresionat ușor de anunțuri/ambalaje. Gândește-te câtă mâncare ai aruncat anul trecut, de exemplu, și cum ai fi vrut ca acei bani să fi fost folosiți în alt scop.

2. Nu merge flămând/ă la cumpărături sau după o zi grea la muncă

Studiile și, mai ales, experiența noastră de până acum ne arată că, dacă vom merge flămânzi la cumpărături, o să ni se facă poftă de tot ce vedem și o să vrem să le luăm acasă.

Mănâncă ceva înainte: un iaurt, o banană, un sandviș mic, un pumn de nuci. Ia-ți și o sticlă de apă cu tine la cumpărături.

3. Începe cu ingredientele principale, nu cu deserturile

Logica e simplă:

umpli coșul cu lucruri sănătoase;

îți rămâne mai puțin loc pentru rontaieli, mezeluri, dulciuri și „micile tentații specifice sărbătorilor”;

ți se schimbă și mental prioritatea. Dacă începi doar cu desertul și ciocolata, îți vine greu să te gândești apoi rațional la alimentele de bază, ce vor constitui, de fapt, mesele tale.

Dacă pui prima dată cozonacul în coș, deja restul cumpărăturilor vor merge în direcția „festinului”, nu a echilibrului. În plus, vei cheltui mulți bani pe cadouri și apoi vei cumpăra alimente de bază de o calitate mai slabă.

4. Evită „capcanele de sărbători”: promoții și produse „de sezon”

Cumpără cantități mai mari doar dacă știi că vei avea mai mulți invitați la masă.

Magazinele știu psihologie. Tu să știi mai multă și să îți păstrezi rațiunea.

Ce să eviți:

„2+1 gratis” la dulciuri, de exemplu. Oricum vei mânca și cozonac sau alte prăjituri. De ce să cumperi și mai multă ciocolată?

pachetele „speciale de sărbători” care conțin… exact aceleași produse, dar într-o pungă lucioasă și care costă mult mai mult ca de obicei;

produse cu prețuri foarte mari. De exemplu, un soi de brânză exclusivistă sau o mâncare gata gătită, congelată, dar la un preț foarte mare. Dacă vrei să adaugi un pic de răsfăț, o poți face, sigur că da, dar ai grijă să reduci din cheltuieli la celelalte capitole.

Compară, citește etichetele, verifică gramajul, gândește-te dacă acel produs aduce valoare adăugată sau este doar un moft ori un produs care are mari șanse să nu fie pe placul tău.

5. Gândește-te câți oameni vin la masă și pentru câte zile cumperi

Nu găti pentru un batalion dacă vin 6 persoane.

Nu cumpăra pentru o armată dacă gătești doar pentru familie.

Planifică: numărul de mese și de persoane, cât se mănâncă realist, dacă și musafirii vor aduce câte ceva.

Cea mai mare risipă din decembrie vine din „lasă să fie”, „mai bine să fie în plus decât să lipsească” etc.

6. Alege proteinele mai sănătoase și nu te arunca pe porc „din tradiție”

Sigur că de sărbători îți revin toate amintirile din copilărie. Mai bine cumperi produse tradiționale de la micii producători și îți faci pofta, decât să le iei din supermarketuri sau să cumperi multe ingrediente ca să le faci tu acasă.Găte

ște apoi în casă câteva feluri din carne de curcan sau pește și multe legume, ca să contrabalanseze aperitivul, eventual mai gras și greu digerabil, din carne de porc.

7. Fă provizii de legume, nu doar de pâine, ulei și cozonac

Legumele sunt salvarea sărbătorilor, atât financiară, cât și ca probabilitate de îngrășat.

Salate rapide, garnituri ușoare, farfurii echilibrate, digestie mai bună, un aspect vesel și echilibrat.

Nu uitați și de pleiada de legume congelate, mixuri delicioase și variate, ce te ajută să ai o garnitură rapidă pe masă și foarte slab calorică.

Alegeți mixurile simple, doar din legume, fără exces de condimente sau zahăr/sare/făină adăugată.

Nu e vorba de restricții, ci de alegeri conștiente și de a pune în practică ce am predicat tot anul referitor la mâncarea sănătoasă și risipa alimentară.

Nu uitați nici de băuturi: apă plată, apă minerală, prosecco, șampanie, cafea. Dacă aveți fructe și dulciuri, cu siguranță nu veți avea nevoie de sucuri. Deci, o cheltuială în minus.

Nu uitați că magazinele sunt deschise și în perioada sărbătorilor. Nu investiți mult în stocuri de alimente ca apoi să fiți obligați să le consumați ca să nu se deterioreze.

Încercați ca nu fiecare bucurie trăită de sărbători să fie obținută de pe urma plății cu cardul.