VIDEO I Cât de des ar trebui să mergem la cumpărături și care sunt criteriile după care stabilim acest ritm?

E mai comod și mai practic să mergem doar o dată pe săptămână la cumpărături sau ritmul de aprovizionare depinde de ce anume cumpărăm? Care sunt criteriile pe baza cărora stabilim ritmul cel mai potrivit? A oferit câteva explicații Ruxandra Gavrilescu, autoarea volumului „Imperfect. Cum îmbunătățești relația cu mâncarea și risipa” și fondatoarea Asociației Gastronom, invitata nutriționistului G4Food Tania Fântână în seria „Fântâna de sănătate”.

