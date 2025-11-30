E mai comod și mai practic să mergem doar o dată pe săptămână la cumpărături sau ritmul de aprovizionare depinde de ce anume cumpărăm? Care sunt criteriile pe baza cărora stabilim ritmul cel mai potrivit? A oferit câteva explicații Ruxandra Gavrilescu, autoarea volumului „Imperfect. Cum îmbunătățești relația cu mâncarea și risipa” și fondatoarea Asociației Gastronom, invitata nutriționistului G4Food Tania Fântână în seria „Fântâna de sănătate”.