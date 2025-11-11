Românii își schimbă obiceiurile de Black Friday, optând pentru cumpărături mai inteligente și mai bine planificate, arată datele unei companii de delivery

Primele rezultate ale ediției Black Friday 2025 pe Wolt arată că, odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, românii își fac planurile din timp și profită din plin de ofertele sezoniere într-un mod inteligent. În perioada 7 – 9 noiembrie, peste 95% dintre

comenzile plasate în aplicație au fost în categoria „Supermarket”. Anul acesta, Wolt și-a

concentrat principalele oferte și reduceri de Black Friday pe segmentele „Supermarket” și

„Magazine”.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Campania de Black Friday a scos în evidență un comportament mai atent al cumpărătorilor, care își planifică mai bine achizițiile și caută reduceri reale. Cele mai multe comenzi au venit din marile orașe, iar cele mai vândute produse au fost articolele pentru adulți, florile și produsele pentru animale.

Astfel, topul celor mai comandate produse din categoria magazine include: produse pentru

adulți, flori și aranjamente ornamentale din plante, precum și produse pentru

animalele de companie, iar cea mai mare comandă dintr-un supermarket a fost undeva peste 1000 lei.

„Campania din acest an a confirmat un trend pe care îl observăm de ceva timp: oamenii devin

tot mai calculați în felul în care cumpără. Își planifică mai bine achizițiile, caută reduceri reale și

chiar încep să cumpere din timp cadourile de Crăciun. Cum în acest an ne-am concentrat pe

alimente și magazine, acest comportament a fost și mai vizibil.

În același timp, Wolt rămâne soluția ideală pentru cumpărăturile de ultim moment, ajutând clienții să evite aglomerația, cozile și stresul specific sezonului. În continuare, ne dorim să transformăm Wolt într-o platformă care nu este doar fiabilă, ci și esențială – pentru clienți, parteneri și curieri deopotrivă”, a declarat Alin Șerban, General Manager Wolt România.

Orașele cu cele mai bune rezultate și cele mai comandate produse

La nivel național, orașele cu cele mai multe comenzi în timpul campaniei de Black Friday au fost:

București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov. În categoria „magazine”, cele mai populare

produse au fost articolele pentru adulți din sex shop-uri, urmate de flori și produse pentru

animale de companie.

Cea mai mare valoare pentru o singură comandă plasată în campanie, într-un hypermarket, a

fost: 1162 lei.

Printre partenerii Wolt cu cele mai bune rezultate din categoria magazinelor specializate s-au

numărat, pe primul loc, un sex shop, urmat de trei florării și un magazin cu produse pentru

animale.

Zilele cu cel mai mare volum de comenzi au fost vineri, cu peste 42% din totalul comenzilor de

Black Friday, urmată de sâmbătă (38%) și duminică (puțin peste 19%). Anul acesta, românii au

preferat să comande din timp, pentru a se asigura că prind cele mai mari reduceri înainte ca

produsele să se epuizeze.