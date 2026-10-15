Deși ni se amintește constant importanța hidratării zilnice pentru a evita pericolele deshidratării, excesul de lichide poate deveni la fel de dăunător. Consumul unei cantități mari de apă într-un interval scurt de timp poate afecta grav organele interne și poate duce, în cazuri extreme, la deces. Se numește intoxicație cu apă.

Ce este intoxicația cu apă și cum afectează creierul

Efectele hiperhidratării nu sunt de neglijat. Atunci când consumăm mai multă apă decât pot procesa rinichii, excesul acumulat în stomac este absorbit rapid în fluxul sanguin.

Efectul direct al acestei acumulări afectează concentrația de sodiu din sânge. Prezența unei cantități exagerate de apă diluează sodiul din organism. Pentru a compensa acest dezechilibru, apa pătrunde în interiorul celulelor, provocând umflarea acestora.

În cazul celulelor cerebrale (neuronii), umflarea acestora creează o presiune uriașă asupra cutiei craniene. Această presiune poate provoca stări de confuzie, convulsii, comă și chiar moartea.

Organismul uman menține de obicei un echilibru extrem de strict al apei (fluctuațiile normale fiind de sub 1%), reglat prin senzația de sete și activitatea renală. Depășirea bruscă a capacității de filtrare a rinichilor dă peste cap acest mecanism de reglare.

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Câtă apă ar trebui să bem zilnic?

Hidratarea corespunzătoare rămâne esențială pentru reglarea temperaturii corporale, susținerea digestiei, transportul nutrienților și funcționarea optimă a capacităților cognitive. Totuși, consumul trebuie adaptat în funcție de vârstă și gen. Și nu trebuie băută multă ăn timp scurt, precizează La Razon.

Conform datelor furnizate de compania de asigurări medicale Sanitas, consumul zilnic recomandat este de:

Bărbați adulți: Aprox. 2,5 litri pe zi.

Femei adulte: Aprox. 2 litri pe zi.

Copii: Între 1 și 1,9 litri pe zi (în funcție de vârstă și nivelul de activitate fizică).