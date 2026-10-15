Ni se spune că trebuie să ne hidratăm cu 2 litri de apă pe zi. Ce se întâmplă însă în organism când bem prea multă apă într-un timp scurt

15 oct. 2026, Nutriție
Ni se spune că trebuie să ne hidratăm cu 2 litri de apă pe zi. Ce se întâmplă însă în organism când bem prea multă apă într-un timp scurt
FOTO: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Ce este intoxicația cu apă și cum afectează creierul
  2. Câtă apă ar trebui să bem zilnic?

Deși ni se amintește constant importanța hidratării zilnice pentru a evita pericolele deshidratării, excesul de lichide poate deveni la fel de dăunător. Consumul unei cantități mari de apă într-un interval scurt de timp poate afecta grav organele interne și poate duce, în cazuri extreme, la deces. Se numește intoxicație cu apă.

Ce este intoxicația cu apă și cum afectează creierul

Efectele hiperhidratării nu sunt de neglijat. Atunci când consumăm mai multă apă decât pot procesa rinichii, excesul acumulat în stomac este absorbit rapid în fluxul sanguin.

Efectul direct al acestei acumulări afectează concentrația de sodiu din sânge. Prezența unei cantități exagerate de apă diluează sodiul din organism. Pentru a compensa acest dezechilibru, apa pătrunde în interiorul celulelor, provocând umflarea acestora.

În cazul celulelor cerebrale (neuronii), umflarea acestora creează o presiune uriașă asupra cutiei craniene. Această presiune poate provoca stări de confuzie, convulsii, comă și chiar moartea.

Organismul uman menține de obicei un echilibru extrem de strict al apei (fluctuațiile normale fiind de sub 1%), reglat prin senzația de sete și activitatea renală. Depășirea bruscă a capacității de filtrare a rinichilor dă peste cap acest mecanism de reglare.

- articolul continuă mai jos -

Câtă apă ar trebui să bem zilnic?

Hidratarea corespunzătoare rămâne esențială pentru reglarea temperaturii corporale, susținerea digestiei, transportul nutrienților și funcționarea optimă a capacităților cognitive. Totuși, consumul trebuie adaptat în funcție de vârstă și gen. Și nu trebuie băută multă ăn timp scurt, precizează La Razon.

Conform datelor furnizate de compania de asigurări medicale Sanitas, consumul zilnic recomandat este de:

Bărbați adulți: Aprox. 2,5 litri pe zi.

Femei adulte: Aprox. 2 litri pe zi.

Copii: Între 1 și 1,9 litri pe zi (în funcție de vârstă și nivelul de activitate fizică).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
15 oct.
Avertismentul unui cardiolog despre turmeric. De ce nu funcționează așa cum crezi contra inflamației și cum a devenit un „superaliment” fals
Avertismentul unui cardiolog despre turmeric. De ce nu funcționează așa cum crezi contra inflamației și cum a devenit un „superaliment” fals
Nutriție
15 oct.
Mănânci sănătos, dar nu slăbești. Unde greșești? Tania Fântână (nutriționist): „Poți avea o salată foarte sănătoasă, cu avocado, nuci, brânză, semințe și ulei de măsline, care să ajungă la 700-800 kcal.”
Mănânci sănătos, dar nu slăbești. Unde greșești? Tania Fântână (nutriționist): „Poți avea o salată foarte sănătoasă, cu avocado, nuci, brânză, semințe și ulei de măsline, care să ajungă la 700-800 kcal.”
Nutriție
14 oct.
Vă duceți să vă vaccinați, tu sau copilul? Aveți grijă ce mâncați înainte de a merge la policlinică. Pentru că febra de după vaccin e provocată de alimentație
Vă duceți să vă vaccinați, tu sau copilul? Aveți grijă ce mâncați înainte de a merge la policlinică. Pentru că febra de după vaccin e provocată de alimentație
Nutriție
14 oct.
Cum să mănânci 30 de produse vegetale pe săptămână. E mai simplu decât crezi și îți va reduce și cheltuielile. Bonus: meniu cu 50 de legume, fructe, semințe și nuci
Cum să mănânci 30 de produse vegetale pe săptămână. E mai simplu decât crezi și îți va reduce și cheltuielile. Bonus: meniu cu 50 de legume, fructe, semințe și nuci
Nutriție
14 oct.
VIDEO | E antrenoare personală de fitness, dar își dorește să fie primită în structura de pompieri. Cerasela Pașa: „A fi fit nu înseamnă doar să slăbești, ci să ai forță, rezistență, coordonare și un corp funcțional”
VIDEO | E antrenoare personală de fitness, dar își dorește să fie primită în structura de pompieri. Cerasela Pașa: „A fi fit nu înseamnă doar să slăbești, ci să ai forță, rezistență, coordonare și un corp funcțional”
Recomandări
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
G4Media
EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
Uleiul de măsline intră sub un CONTROL STRICT! Ce măsură a fost introdusă?!
Mediafax Spania
Trucul etichetelor galbene folosite la peste 170 de produse din supermarketuri!
CSID
În ce zile NU se spală haine în luna octombrie 2026. Sărbătorile religioase și duminicile în care se respectă tradiția
CSID
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe

Cele mai noi articole

VIDEO | O băutură tradițională ar putea deveni carte de vizită gastronomică / Cezar Ioan: „Pelinul poate fi pentru România ceea ce este retsina pentru greci”
VIDEO | O băutură tradițională ar putea deveni carte de vizită gastronomică / Cezar Ioan: „Pelinul poate fi pentru România ceea ce este retsina pentru greci”
Furt neobișnuit într-un restaurant din Veneția. Hoțul a ignorat vinurile scumpe și a furat ingredientele pentru Spritz
Furt neobișnuit într-un restaurant din Veneția. Hoțul a ignorat vinurile scumpe și a furat ingredientele pentru Spritz
Festivalul Roadelor Toamnei, la Buftea. Producători din toată țara aduc brânzeturi, miere, conserve și produse tradiționale
Festivalul Roadelor Toamnei, la Buftea. Producători din toată țara aduc brânzeturi, miere, conserve și produse tradiționale
ANALIZĂ | Marea provocare a fermierilor: costul îngrășămintelor / Ureea se ieftinește, dar fosfații pun presiune pe bugetele agricole / Rusia își păstrează poziția de lider al exporturilor
ANALIZĂ | Marea provocare a fermierilor: costul îngrășămintelor / Ureea se ieftinește, dar fosfații pun presiune pe bugetele agricole / Rusia își păstrează poziția de lider al exporturilor
FOTO | A lucrat 13 ani într-o lăptărie din Italia, apoi s-a întors în România să facă brânză maturată. Acum este singurul crescător de vaci rămas în Hoghilag / „Bagă mâna în lapte, bagă mâna în brânză, ca să înțelegi când e gata”
FOTO | A lucrat 13 ani într-o lăptărie din Italia, apoi s-a întors în România să facă brânză maturată. Acum este singurul crescător de vaci rămas în Hoghilag / „Bagă mâna în lapte, bagă mâna în brânză, ca să înțelegi când e gata”