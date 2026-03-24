India, considerată „farmacia lumii” datorită capacității sale de a produce medicamente generice la costuri reduse, se pregătește să fabrice primele copii ale Ozempic și Wegovy. Începând de sâmbătă, compania daneză Novo Nordisk nu mai deține brevetul pentru medicamentele pe bază de semaglutidă, care au revoluționat tratamentul obezității și au contribuit semnificativ la economia Danemarcei, scrie ABC.

Perioada legală de monopol a expirat în zece țări, iar primele versiuni mai ieftine ale acestor medicamente populare ar putea apărea pe piață în următoarele zile, deși nu vor ajunge încă în Europa sau în SUA.

Acesta marchează începutul democratizării tratamentului obezității la nivel global. India va fi prima țară care va beneficia de versiunile generice ale acestor medicamente, însă până la finalul anului protecția comercială va dispărea în zece țări care reprezintă 48% din povara globală a obezității. Printre acestea se numără Brazil, China, South Africa, Turkey și Canada.

Pentru producătorii de medicamente generice din India, acest moment marchează începutul unei noi competiții pentru a aduce pe piață versiuni la fel de eficiente, dar mult mai accesibile. Cel puțin patru mari companii au pregătit deja injecții generice pe bază de semaglutidă, substanța activă din Ozempic. Printre ele se află Zydus Lifesciences, care a anunțat că va începe vânzarea „din prima zi”. Se estimează că vor apărea peste 50 de mărci diferite care vor conține acest ingredient activ.

Prețurile ar putea scădea dramatic. Deși nu există încă cifre exacte, se speculează că tratamentul lunar ar putea coborî de la aproximativ 350 de dolari la doar 15 dolari. În țările cu resurse mai reduse, unde brevetul nu a fost protejat niciodată, costul ar putea ajunge chiar la aproximativ 3 dolari per pacient.

În Europa, abia spre finalul anilor 2030

SUA și Europa vor trebui să mai aștepte până la apariția versiunilor generice ale Ozempic. Estimările indică începutul anilor 2030. Întârzierea se datorează reglementărilor care protejează inovația companiilor farmaceutice.

Va dura și mai mult până la expirarea brevetului pentru Mounjaro, medicamentul cu care Eli Lilly concurează pe piața tratamentelor pentru obezitate și diabet. Se estimează că acest lucru se va întâmpla abia spre finalul anilor 2030, posibil în 2036 sau 2037.

Novo Nordisk afirmă că expirarea brevetelor face parte din ciclul normal de viață al unui medicament și că este pregătită să gestioneze pierderea exclusivității pentru semaglutidă. Cu toate acestea, compania a încercat în instanță să blocheze vânzarea genericele în India, China și Brazilia și chiar a redus prețurile în aceste țări, anticipând concurența.

Atât Novo Nordisk, cât și Eli Lilly pregătesc deja alternative îmbunătățite pentru a-și menține poziția pe piață, inclusiv versiuni orale ale acestor tratamente, care ar elimina necesitatea injecțiilor. De asemenea, subliniază calitatea cercetării și siguranța proceselor de fabricație, pentru a descuraja migrarea pacienților către versiunile generice.