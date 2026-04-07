Cum „află” creierul că te-ai săturat: Un studiu recent arată că astrocitele au un rol activ în reglarea apetitului

07 apr. 2026, Nutriție
ID 175280885 © Rosshelen | Dreamstime.com

Mult timp, explicația pentru senzația de sațietate s-a concentrat aproape exclusiv pe neuroni, celulele de semnalizare ale creierului. Cercetări recente schimbă însă această perspectivă și indică un mecanism mai complex, în care intervin și alte tipuri de celule, potrivit Science Daily, citată de Mediafax.

Un nou studiu arată că astrocitele, considerate până acum mai ales celule de susținere, au un rol activ în reglarea apetitului. Descoperirea vine din analiza unei căi de semnalizare necunoscute până acum, localizată în hipotalamus, regiunea responsabilă de controlul foamei și al sațietății.

Procesul începe cu tanicitele, celule specializate care căptușesc o cavitate plină cu lichid din profunzimea creierului. Acestea monitorizează nivelul de glucoză din lichidul cefalorahidian. După masă, când nivelul de glucoză crește, tanicitele procesează zahărul și eliberează lactat în țesutul cerebral din apropiere.

Acest lactat activează astrocitele, care dețin un receptor numit HCAR1. Odată stimulat, receptorul determină astrocitele să elibereze glutamat, un neurotransmițător. Semnalul ajunge apoi la neuronii care inhibă apetitul, declanșând senzația de sațietate.

Experimentele au arătat că inclusiv stimularea unui singur tanycit poate activa mai multe astrocite din jur, semn că informația se propagă rapid prin rețeaua cerebrală.

Deși studiul a fost realizat pe modele animale, tipurile de celule implicate există și la oameni, ceea ce sugerează că mecanismul ar putea funcționa similar și în cazul nostru.

Cercetătorii urmează să testeze dacă modificarea receptorului HCAR1 din astrocite poate influența comportamentul alimentar. În prezent, nu există medicamente care să vizeze direct această cale, însă descoperirea ar putea deschide noi direcții de tratament pentru obezitate și tulburări alimentare.

„Fiber maxxing", noul trend viral din nutriție. Specialiștii avertizează că excesul poate face mai mult rău decât bine
Brânza de vaci și glicemia: ce efect are asupra organismului și de ce a redevenit atât de populară / Nutriționist: „Poate fi consumată de persoanele cu diabet"
Când ciocolată devine mortală/ Ce cantitate te poate îmbolnăvi sau îți poate provoca decesul
Alimentația și cancerul la sân: prevenție, tratament și stil de viață / Dr. Irina Mateieș, specialist în nutriția oncologică, recomandă, printre altele, broccoli, merele și căpșunile
Ce să nu mănânci niciodată în avion. Avertismentul însoțitorilor de bord despre alimentele care îți pot afecta sănătatea în timpul zborului
