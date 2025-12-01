La recepția oficială de 1 Decembrie organizată la Palatul Cotroceni, invitații au fost întâmpinați de un candy-bar tricolor, iar deserturile au fost decorate în nuanțele drapelului României, au spus surse care au participat la eveniment pentru G4Food.

Candy-barul a fost format din prăjituri precum macarons, choux, mini-eclere și mini-tarte cu fructe. Fiecare tip de desert a fost reinterpretat în albastru, galben și roșu.

Potrivit unor surse prezente la eveniment, din meniu au făcut parte și preparate tradiționale: sarmale, salată de vinete, zacuscă, ruladă de porc, salată orientală, șorici, brânză, șuncă, cașcaval, fasole și cârnați.

Aceasta este prima recepție de 1 Decembrie găzduită de președintele Nicușor Dan.