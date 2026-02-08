Cartofii sunt un aliment mereu la îndemână, sățios și extrem de versatil. De la supe la piureuri sau diferite salate, cartoful este folosit frecvent în bucătărie.

De data aceasta, bloggerul care își spune Bărbosu pe rețelele sociale reinterpretează o rețetă de cartofi carbonara într-un mod mai mult decât interesant.

Printre altele, el „scapă” și un pont foarte util, și anume cum s fierbi cartofii fără să se fărâmițeze. Conform lui, o lingură de oțet adăugată în apa în care fierb cartofii îi va ajuta să rămână întregi.

Iată rețeta video propusă de el. Cu toate cu nu dă ingredientele exacte, rețeta nu e greu de făcut și nici de ghicit care sunt gramajele.

Ingrediente (pentru 4 porții)

Pentru cartofi:

1,2 kg cartofi albi sau galbeni, pentru gătit

1 lingură sare

1 lingură oțet alb (15 ml)

Pentru sosul alb:

50 g unt

120 g bacon afumat sau kaiser

2 linguri făină albă (aprox. 30 g)

600 ml lapte integral

60 g parmezan ras fin

120 g cașcaval ras (clasic sau Gouda)

1 gălbenuș de ou

sare, după gust

piper negru proaspăt măcinat

Pentru gratinare:

80–100 g Gouda sau cașcaval ras

40–60 g prosciutto crudo (opțional)

Mod de preparare

Cartofii se curăță și se taie cuburi mari, de aproximativ 3–4 cm. Se pun la fiert în apă rece cu sare și o lingură de oțet. Din momentul în care apa începe să clocotească, se fierb aproximativ 10 minute. Cartofii trebuie să fie fragezi la exterior, dar să rămână întregi. Se scurg bine și se lasă deoparte.

Între timp, într-o cratiță, se topește untul la foc mic. Se adaugă baconul tăiat cubulețe mici și se prăjește ușor, fără să se ardă. Când baconul este rumenit, se adaugă făina ;i se amestecă 1–2 minute, cât să se gătească făina, fără să capete culoare.

Apoi se toarnă treptat laptele, amestecând constant, iar focul se poate mări ușor. Se fierbe până când sosul se îngroașă și devine cremos, dar fluid.

Se ia cratița de pe foc, se adaugă parmezanul, cașcavalul și gălbenușul de ou. Se amestecă energic până la omogenizare, se potrivește de sare și piper, ținând cont că baconul și brânzeturile sunt sărate.

Cartofii se transferă într-un vas termorezistent, ideal ceramic. Se toarnă sosul alb peste cartofi, se amestecă ușor, cu spatula, fără a zdrobi cartofii. Deasupra se pot așeza fâșii subțiri de prosciutto crudo, opțional, apoi se presară brânza rasă pentru gratinare.

Vasul se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C și se coace 20-25 de minute, până când suprafața este rumenită și ușor crocantă.

Ponturi