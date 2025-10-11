După publicarea unui studiu medical despre Maria Branyas, considerată cea mai vârstnică persoană din lume până la moartea sa, în 2024, la vârsta de 117 ani, iaurturile pe care aceasta le consuma zilnic au devenit subiect de interes global. Studiul, realizat de Institutul de Cercetare Josep Carreras, menționează printre obiceiurile sale sănătoase consumul zilnic de iaurt, produs al cooperativei La Fageda, din regiunea catalană Garrotxa, relatează El Periodico.

Raportul, cel mai detaliat efectuat până acum asupra unei persoane supercentenare, evidențiază mai mulți factori asociați longevității, printre care „un microbiom dominat de bifidobacterii benefice”.

La scurt timp după publicarea studiului, cererea pentru iaurturile La Fageda a explodat. „În primele două săptămâni de la publicarea studiului am primit la fel de multe comenzi cât într-un an întreg”, a declarat pentru agenția EFE Esther Carreras, responsabilă de comunicare a cooperativei.

„Nu suntem o companie, ci o fundație fără scop lucrativ”

Deși produsul era comercializat doar în Catalonia timp de decenii, din 2023 a început să fie disponibil și în Insulele Baleare, Valencia și Madrid. Carreras a subliniat că la studiu au participat „entități științifice din Regatul Unit și Statele Unite”, iar cele mai multe solicitări pentru iaurturi au venit din aceste țări, după ce s-a amintit faptul că Maria Branyas mărturisise în 2022, pe contul de social media administrat de familia sa, că mânca zilnic iaurturi La Fageda.

„De atunci, numele ei și marca noastră au fost asociate”, a adăugat reprezentanta cooperativei, precizând însă că organizația nu are nicio intenție de a-și extinde piețele sau producția.

„Motivul pentru care mulțumim pentru tot acest interes mediatic este acela că el oferă vizibilitate muncii pe care o facem. Nu suntem o companie, ci o fundație fără scop lucrativ care lucrează cu persoane cu dizabilități și aflate în situații de vulnerabilitate, pentru a le integra pe piața muncii”, a explicat Carreras.

În prezent, peste 650 de persoane lucrează la La Fageda, majoritatea provenind din astfel de medii. Cooperativa a fost fondată în 1982 de psihologul Cristóbal Colón, inspirat de experiența sa în spitalele psihiatrice din anii ’70, „atunci numite ospicii, în care se supraviețuia mai mult decât se trăia”, după cum punctează Esther Carreras.

„S-a stabilit ca obiectiv îmbunătățirea vieții acelor persoane, concepând munca drept un instrument cu rol transformator”, a adăugat ea. Proiectul a început cu 15 persoane în orașul Olot (Girona), mutându-se în 1987 la actualul sediu din masia Els Casals, situată în Parcul Natural al Zonei Vulcanice Garrotxa.

Cristóbal Colón a dorit ca locația să fie „în mijlocul naturii, concepută ca unul dintre pilonii ideologici ai cooperativei, datorită rolului esențial pe care îl are pentru bunăstarea oamenilor”.

La Fageda este astăzi un model de economie socială, dedicat incluziunii persoanelor vulnerabile din regiunea La Garrotxa. „La Fageda este un proiect al economiei sociale care își dedică misiunea colectivelor vulnerabile din regiunea gerundeză La Garrotxa, cu scopul clar de a le îmbunătăți viața, oferindu-le oportunități de muncă, formare și servicii de asistență de calitate”, a precizat Carreras.

„Voința noastră nu este să creștem pe piață, nu vom folosi acest val de notorietate pentru a ne extinde, pentru că obiectivul nostru este să îmbunătățim viața acestor persoane, mai presus de câștigurile economice. Întreaga noastră activitate de producție este o modalitate de a genera locuri de muncă, iar structura antreprenorială nu este un scop în sine, ci un mijloc”, a conchis reprezentanta cooperativei.