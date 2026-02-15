Aprovizionarea cu apă în cultura grâului de toamnă va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime în aproape toată ţara în următoarele zile şi doar izolat, în nord-vestul Banatului, se vor înregistra deficite moderate de umiditate în sol, potrivit prognozei de specialitate emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres.

Ca urmare, culturile de câmp vor parcurge în continuare starea de repaus biologic, în aproape toată ţara. De asemenea, datorită regimului termic din aer mai ridicat decât în mod normal, local vor fi posibile reluări lente şi temporare ale proceselor de creştere şi dezvoltare la culturile de toamnă, îndeosebi în zonele de câmpie din vestul şi sudul ţării.

Cerealierele de toamnă (orz şi grâu), în funcţie de data semănatului şi condiţiile pedoclimatice, vor înregistra răsărirea, formarea frunzei a treia şi înfrăţirea (15-100%). În sudul, sud-estul şi centrul ţării, rapiţa îşi va continua înfrunzirea (7-11 frunze), uniformitatea şi vigurozitatea plantelor prezentându-se în general bună şi medie, respectiv medie şi slabă în semănăturile tardive.

Speciile pomi-viticole se vor afla în starea de repaus vegetativ, la nivelul întregii ţări.

“Pe ansamblu, condiţiile agrometeorologice vor fi favorabile desfăşurării lucrărilor agricole în câmp, exceptând zilele cu precipitaţii”, precizează specialiştii ANM.

Recomandările de specialitate vizează: continuarea efectuării controlului biologic pentru determinarea viabilităţii plantelor la speciile de toamnă (orz, grâu şi rapiţă); controlul viabilităţii mugurilor de rod şi a coardelor la viţa-de-vie; lucrări de întreţinere (fertilizări cu îngrăşăminte organice, tăieri) în vii şi livezi.

Potrivit prognozei agrometeorologice aferente perioadei 14 – 20 februarie, sub aspect termic, vremea mai caldă de la începutul perioadei va intra treptat într-un proces de răcire în cea mai mare parte a regiunilor. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între -3 şi 13 grade în primele zile, abaterile termice pozitive fiind de 1 – 10 grade şi -4 – 5 grade, în restul perioadei, limite apropiate de normele climatologice, pe întreg teritoriul agricol.

Temperatura maximă a aerului se va încadra între -2 şi 17 grade în aproape toată ţara.

Temperatura minimă a aerului va oscila între -6 şi 9 grade în majoritatea zonelor de cultură, fiind condiţii de producere a îngheţului la sol.

Se întrevăd precipitaţii sub formă de ploaie, dar şi mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), acestea fiind însoţite de intensificări temporare ale vântului. Local, cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol. De asemenea, izolat se va produce ceaţă, asociată cu burniţă.