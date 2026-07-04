Un episod de „Super El Niño” s-a instalat în Oceanul Pacific și se intensifică rapid, avertizează Organizația Meteorologică Mondială (OMM). Potrivit specialiștilor, fenomenul ar putea amplifica efectele schimbărilor climatice și ar favoriza apariția unor evenimente meteorologice extreme în numeroase regiuni ale lumii, relatează Mediafax.

Temperaturile apei din zonele centrale și estice ale Oceanului Pacific cresc constant, iar experții estimează că acestea vor depăși cu peste două grade Celsius media obișnuită. Această încălzire accentuată ar putea influența circulația atmosferică la nivel global și ar crește riscul de secete severe, ploi torențiale și valuri de căldură.

„Va crește probabilitatea secetei și a ploilor abundente”, a declarat Celeste Saulo, secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale. Oficialul a avertizat că fenomenul va favoriza și apariția unor episoade de căldură extremă în mai multe regiuni ale lumii.

Ce este fenomenul El Niño

El Niño este un fenomen climatic natural care apare, în general, la intervale de doi până la șapte ani. În condiții normale, vânturile alizee împing apele calde din Pacific spre Australia și Asia de Sud-Est. În timpul unui episod El Niño, aceste vânturi slăbesc sau își schimbă direcția, iar apa caldă rămâne concentrată în Pacificul tropical.

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Această modificare afectează circulația atmosferică și poate schimba regimul precipitațiilor și al temperaturilor pe întreg globul. Potrivit OMM, există o probabilitate ridicată ca temperaturile să fie peste media obișnuită în majoritatea regiunilor lumii în următoarele luni.

Europa se confruntă deja cu temperaturi record

Avertismentul vine în contextul în care Europa traversează deja o perioadă de temperaturi extreme. În Franța, valurile de căldură din această vară au fost asociate cu aproximativ 1.300 de decese, iar în Marea Britanie luna iunie a devenit cea mai călduroasă din istorie, depășind recordul stabilit în 2025. La Santon Downham, în comitatul Suffolk, termometrele au indicat 37,3 grade Celsius.

Specialiștii subliniază însă că aceste valuri de căldură nu au fost provocate direct de El Niño. Potrivit estimărilor, fenomenul își va atinge intensitatea maximă în perioada noiembrie–februarie, când efectele sale asupra climei globale ar putea deveni mult mai evidente.

„Două valuri de căldură mortale au arătat cât de periculoasă este încălzirea globală”, a declarat expertul Gareth Redmond-King. Acesta avertizează că un episod puternic de El Niño ar putea aduce temperaturi și mai ridicate și ar putea reduce cantitatea de precipitații în nordul Europei.