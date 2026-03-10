Conflictul din Orientul Mijlociu ridică semne de întrebare și pentru piața cărnii de miel din România, cu câteva săptămâni înainte de Paște. Țara noastră exportă cea mai mare parte a ovinelor către state din această regiune, iar eventualele probleme logistice ar putea avea efecte asupra livrărilor și asupra prețurilor din magazine, conform România TV.

România este unul dintre principalii exportatori de ovine către Orientul Mijlociu, iar aproximativ 70% din producția anuală ajunge în această zonă. Printre principalele destinații se află Liban, Siria, Arabia Saudită, Egipt și Iordania.

Deocamdată, exporturile continuă în condiții normale. Evoluția conflictului ar putea însă afecta transportul animalelor, ceea ce ar avea consecințe și asupra pieței interne.

Consumul de carne de oaie în România rămâne redus în cea mai mare parte a anului și crește semnificativ doar în perioada Paștelui. În aceste condiții, fermierii depind în mare măsură de exporturile către statele arabe.

În prezent, prețul cărnii de miel este estimat între 55 și 60 de lei pe kilogram. Fermierii spun însă că eventualele scumpiri nu ar trebui să provină din zona producției, deoarece marjele lor de profit sunt reduse, iar prețurile finale sunt stabilite în mare parte pe lanțul comercial.

Există și riscuri legate de transport. Exporturile de animale vii se realizează în principal pe cale maritimă, iar eventualele blocaje pe rutele din zonă ar putea perturba livrările.

Într-un astfel de scenariu, România ar putea încerca să redirecționeze o parte din exporturi către alte piețe, precum Maroc, Algeria sau Tunisia.

În același timp, fermierii avertizează că tensiunile din regiune, alături de creșterea prețurilor la energie și combustibili, ar putea duce la majorarea costurilor de producție în agricultură în perioada următoare.