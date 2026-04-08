De Paște, fiecare familie are rețetele ei, amintirile ei, gusturile ei. După regiune și tradiții, unii nu concep sărbătoarea fără miel, dar alții preferă peștele, sau pun pe masă jambon, sarmale sau friptură de porc. Nu există o regulă, important e ca fiecare din cei care stau la masă să aibă ceva ce-i place.

Carrefour pornește tocmai de la această idee: nu există o singură rețetă de sărbătoare corectă, ci atâtea variante câte familii sunt. Iar în oferta de Paști găsești tot ce îți dorești, de la ingrediente premium și specialități internaționale, la preparate românești clasice și bunătăți gata pregătite.

Ouăle fără de care nu simți că e Paște

Roșii, albastre sau verzi, vopsite cu ceapă sau cu vopsea de ouă, nu au cum să lipsească de Paște. Pentru vopsit acasă, la Carrefour găsești ouă proaspete din mai multe sortimente, inclusiv ouă Filiera Calității Carrefour, de la găini crescute în aer liber.

Iar dacă preferi să sari peste vopsit și să treci direct la ciocnit, găsești în magazinele Carrefour ouă de Paști gata vopsite în caserolă, pregătite să ajungă direct pe masă. Încearcă-le anul acesta cu untul Isigny Reflets de France 82% grăsime din Normandia și o felie de pâine proaspătă.

Combină tradiția cu originalitatea într-un platou fusion

Un platou internațional dă o notă mai exotică meniului. E foarte ușor să-l asamblezi, doar pune pe listă produse din gama Carrefour Extra: foie gras, jambon Serrano Consorcio, bresaola, prosciutto di Parma, mini chorizo, mini cârnăciori cu nuci. Le așezi pe o tavă de lemn, le decorezi cu cu câteva frunze de salată verde, castraveți cornichon și ridichi, toate românești, și ai un aperitiv spectaculos.

La brânzeturi, poți să dai un accent franțuzesc cu produsele Reflets de France, Roquefort din lapte crud de oaie, Emmental din lapte crud, Mimolette, Bleu d’Auvergne. Completezi cu piept de rață afumat feliat Reflets de France și cârnați de Auvergne Reflets de France. Presară printre brânzeturi smochine și mici ciorchini de struguri roz. Și ca să fie un aperitiv cu adevărat fusion, adaugă pe platou și brânzeturi românești din gama Drag de România: telemea proaspătă din Ibănești cu denumire de origine protejată, brânză fermentată din lapte de capră, cașcaval tradițional Vlăsie, cașcaval de Săveni IGP sau cașcaval împletit afumat. Se armonizează surprinzător de bine cu cele internaționale și dau platoului un echilibru între gusturi familiare și note noi.

lnelele de calamar pane Carrefour Extra sunt un aperitiv crocant cald, rapid de pregătit. Adaugă lângă ele mici boluri de dulceață de ardei iute sau sos tartar Carrefour Classic.

Felul principal, atracția mesei de Paște

Pentru mulți români, indiferent de anotimp, masa de sărbătoare înseamnă sarmale sau friptură de porc. Dacă faci sarmale acasă, ai nevoie de carne tocată de porc și varză murată Drag de România, ambele în ofertă. Pentru friptură, spata de porc pentru gătit e alegerea clasică. O pui la foc mic la cuptor, cu usturoi și rozmarin și obții o carne fragedă și suculentă, pe placul tuturor. De asemenea, dacă preferi carnea de miel, poți opta pentru anteriorul de miel cu cap, acum în ofertă.

Fructele de mare, pentru un meniu de Paște special

Ce-ar fi să încerci o masă de Paște cu un preparat premium, cu gust fin? Scoicile Saint Jacques Carrefour Extra sunt delicate, cu gust dulceag, perfecte în unt cu usturoi sau gratinate la cuptor. Le găsești în mai multe variante.

Poți să creezi un meniu și în jurul creveților întregi Carrefour Extra, ideali la tigaie sau în sos de vin alb. Ca garnitură, adaugi cartofi rustic Carrefour Extra la cuptor sau orez sălbatic cu stafide de la zona de gastronomie din magazinele Carrefour. Tot de acolo, îți poți lua și salată de icre de crap, pentru mini-tartine numai bune lângă platourile cu ouă roșii.

Ce vin ți se potrivește?

Tradiția propune vin roșu la masa de Paști, dar până la urmă, vinul e cerut de meniu și de gusturile celor dragi de la masă. E ușor să le combini: un Sauvignon Blanc sau o Tămâioasă Românească de la Beciul Domnesc lângă fructele de mare, un Pinot Noir de la Moșia de la Tohani sau un Cabernet Sauvignon de la Castel Huniade lângă friptura de porc sau sarmale. Pentru platoul de aperitive, merge un rosé de la Jidvei Grigorescu ori Moșia de la Tohani. Pentru toast, pune la rece un spumant Cuvee Imperial Angelli sau, pentru cine vine cu mașina, spumantul fără alcool Mionetto Orange sau Rosé. Toate sunt în oferta de Paști.

Deserturi care se topesc în gură

Cozonacul e nelipsit de Paște, dar ce-ar fi să pui pe lângă el și ceva mai special? Dacă meniul a fost neconvențional, desertul poate fi pe măsură. Ia și cozonacul Drag de România și caută în zona de produse congelate Fondant au chocolat Carrefour Extra, o prăjitură de ciocolată intensă cu miez lichid, tarta cu caramel Carrefour Selection, desertul cu pere și ciocolată sau tortul de înghețată cu vanilie și zmeură Carrefour Extra. Le scoți din congelator înainte de servire și arată impecabil. Din zona de gastronomie din magazinele Carrefour, tortul Amandină e o opțiune elegantă, gata de pus pe masă.

Indiferent de ce alegi să pui pe masă de Paște anul acesta, important e să te simți bine, alături de cei dragi.