Crochetele sunt întotdeauna o opțiune excelentă pentru serile când vrem ceva lejer și ușor de făcut sau când pur și simplu avem poftă de ceva bun. Pe lângă faptul că se fac ușor, sunt foarte versatile: putem pregăti de la variantele clasice, cum sunt cele cu șuncă, până la versiuni mai lejere, precum aceste crochete de somon.

Dacă preferi o variantă cu mai puține grăsimi, poți folosi o friteuză cu aer cald (air fryer) sau chiar cuptorul în locul prăjirii tradiționale în baie de ulei.

Ingrediente pentru crochetele de somon

Somon proaspăt tăiat cubulețe (fără piele și oase): 200 g

Ulei de măsline extravirgin : 2 linguri

Unt : 50 g

Făină de grâu : 90 g

Lapte : 400 ml

Ceapă tocată fin : 1 lingură

Sare și piper negru : după gust

Ulei: cantitate necesară pentru prăjit sau doar o lingură pentru uns crochetele.

Pentru crustă

1 ou bătut

Pesmet: 100 g

Preparare