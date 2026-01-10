Crochetele sunt întotdeauna o opțiune excelentă pentru serile când vrem ceva lejer și ușor de făcut sau când pur și simplu avem poftă de ceva bun. Pe lângă faptul că se fac ușor, sunt foarte versatile: putem pregăti de la variantele clasice, cum sunt cele cu șuncă, până la versiuni mai lejere, precum aceste crochete de somon.
Dacă preferi o variantă cu mai puține grăsimi, poți folosi o friteuză cu aer cald (air fryer) sau chiar cuptorul în locul prăjirii tradiționale în baie de ulei.
Ingrediente pentru crochetele de somon
Somon proaspăt tăiat cubulețe (fără piele și oase): 200 g
Ulei de măsline extravirgin: 2 linguri
Unt: 50 g
Făină de grâu: 90 g
Lapte: 400 ml
Ceapă tocată fin: 1 lingură
Sare și piper negru: după gust
Ulei: cantitate necesară pentru prăjit sau doar o lingură pentru uns crochetele.
Pentru crustă
1 ou bătut
Pesmet: 100 g
Preparare
Într-o tigaie, încinge cele 2 linguri de ulei de măsline. Adaugă somonul tăiat cubulețe și sotează-l timp de aproximativ 4 minute. Scurge somonul și păstrează lichidul/uleiul rămas în tigaie (este plin de aromă).
Într-o cratiță antiaderentă, topește untul la foc mediu. Adaugă ceapa tocată fin și călește-o până când devine translucidă și moale.
Adaugă în cratiță făina și lichidul pe care l-ai păstrat de la gătirea somonului. Amestecă bine cu un tel timp de 2-3 minute, pentru a găti puțin făina (fără să o rumești prea tare).
Toarnă laptele treptat, amestecând continuu cu telul pentru a nu se forma cocoloașe. Condimentează cu sare și piper negru după gust.
Continuă să amesteci la foc mic timp de aproximativ 8-10 minute. Compoziția trebuie să devină o cremă groasă (un fel de bechamel) care se desprinde ușor de pe pereții cratiței.
Adaugă somonul gătit în compoziție și amestecă bine cu o spatulă pentru a-l distribui uniform.
Transferă aluatul într-un recipient, acoperă suprafața cu folie alimentară (lipită direct de compoziție pentru a nu face crustă) și las-o la frigider pentru cel puțin 8 ore.
Odată ce aluatul este rece și s-a întărit, ia porții mici și formează crochetele cu mâna sau cu ajutorul a două linguri.
Trece fiecare crochetă mai întâi prin oul bătut, apoi prin pesmet, asigurându-te că sunt acoperite uniform.
Varianta clasică este să le prăjești în ulei încins până când devin aurii și crocante. Dar pot fi puse și la cuptor sau air fryer la 180-200 de grade C cam 20 de minute până sunt rumenite. Scoate-le pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de grăsime.