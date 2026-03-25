Creșterea accelerată a prețului la motorină, care a reușit să depășească cea mai sumbră previziune, aceea de 10 lei litrul de motorină, este deja istorie. Motorina a ajuns într-un timp foarte scurt la 10 lei și nimeni nu știe cu cât va mai crește costul acesteia. În plus, o altă mare problemă a fermierilor, prinși exact în mijlocul campaniei agricole, este prețul exorbitant la care au ajuns îngrășămintele. Deja pe piață nu se mai găsește uree și amoniu, întrucât lumea cumpără tot ce găsește.

G4Food a lansat mini-seri editorială „De la pompă la raft”, dedicată modului în care scumpirile la energie și carburanți se propagă în lanțul alimentar și ajung, în final, în prețul plătit de consumatori. Vom urmări, pe rând, impactul asupra producătorilor, transportului, procesării și retailului, pentru a arăta unde se acumulează costurile și cum se traduc ele în coșul zilnic al românilor.

Vlad Popescu, președinte Norofert, a recunoscut, în exclusivitate pentru G4Food, că fermierii se confruntă cu un sentiment acut de panică:

- articolul continuă mai jos -

„Este un sentiment de panică! Situația prin care trecem zilele acestea și cu motorina care a ajuns la 10 lei destul de repede, in mijlocul campaniei agricole, când fermierii au nevoie de motorină și nu dă semne să se oprească.Și mai mult decât atât, incepe să nu se mai găsească motorină sau sa fie rationalizată. Deci e o problemă destul de mare, pentru că avem nevoie de motorină pentru lucrările pe care le facem in periaoda aceasta, adică tratamentele la grau și la rapiță, sau înființarea culturilor de porumb și de floarea soarelelui”.

Vlad Popescu: „Noi, la fermă, consumăm niște zeci de tone de motorină, pe an”

„Noi, la fermă, consumăm niște zeci de tone pe an de motorină. Fie că este vorba de tractoare, fie ca este vorba de partea de uscare, folosim motorină pentru uscarea porumbului, de exemplu, cum am folosit in toamnă și acum, in martie, când am reusit să recoltăm ultima tranșă de porumb, ar trebui să uscăm porumbul, pentru că au fost condișii de umiditate. Iar uscătorul funcționează cu motorină. Deci avem costuri suplimentare si pentru partea asta de uscare.

La această problemă cauzată de costul ridicat al motorinei se adaugă și prețul crescut al îngrășămintelor, care a explodat, de când a izbucnit războiul din Iran.

„Nu mai găsești uree și amoniu pe piață. Stocurile sunt foarte mici, iar lumea cumpără tot ce poate să cumpere, de frică!”

„Mai mult decat atât, trecând peste problema cu motorina, avem problema cu îngrășămintele, care au crescut foarte mult in ultima saptamână. Disponibilitatea nu mai există. Nu mai găsești uree și amoniu pe piață. Stocurile sunt foarte mici, iar lumea cumpără tot ce poate să cumpere, de frică că vor crește prețurile. Cred că vor crește în continuare preturile, pentru că sunt oarecum corelate cu prețurile carburanților, iar îngrășămintele de sinteză se obțin cu gaz, gaz care și el, în țările de origine, crește prețul. Dar există o criză care s-a suprapus peste criza deja tradițională a agriculturii din România,din ultimii ani,criză care a inceput in 2022. Acum, fix de asta nu mai aveam nevoie: de preturi mari la motorină și de îngrășăminte care s-au dus foarte mult în sus”, spune președintele Norofert.

Soluțiile fermierilor: ori să cultive scump, ori să nu mai cultive deloc!

„În momentul de față, nu sunt foarte multe soluții: ori înființezi culturi cu costurile acestea, ori nu mai înființezi culturi de primăvară. Și speri ca, in toamnă, să inființezi la niște costuri care poate o să scadă.

Dar, la ritmul în care crește motorina și la ritmul în care crește prețul îngrășămintelor, sau nu sunt disponibile îngrășămintele, toate acestea duc la costuri nesustenabile pe hectar, pentru multi fermieri.

Și atunci există ideea aceasta, că mai bine nu semănăm nimic, ca li culturi de primăvară.Situația este destul de delicată. Înțeleg că vor fi niște măsuri pe care guvernul o să le ia pentru motorină, dar pentru îngrășăminte nu are ce să facă și să sperăm că vor reuși să mai estompeze din sentimentul de îngrijorare pe care îl au fermierii.

Este foarte greu de prevăzut ce se va întâmpla și peste o săptămână”, a mai declarat pentru G4Food, Vlad Popescu, președintele Norofert.