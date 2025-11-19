Autoritățile iraniene au respins public posibilitatea evacuării capitalei Teheran din cauza secetei severe, după ce președintele țării sugerase o astfel de măsură extremă la începutul lunii noiembrie, relatează Antena 3.

Guvernul iranian, prin vocea purtătoarei de cuvânt Fatemeh Mohajerani, a declarat marți că mutarea populației din Teheran nu este o soluție practică sau realistă. Această clarificare vine după ce președintele Massoud Pezeshkian a semnalat gravitatea crizei apei, avertizând că dacă nu vor exista precipitații până în decembrie, s-ar impune raționalizarea apei, iar în caz de continuare a secetei, chiar evacuarea orașului. Declarațiile președintelui au fost etichetate de purtătoarea de cuvânt drept un „avertisment responsabil” menit să sublinieze urgența situației.

Teheranul se confruntă cu o lipsă critică de apă, rezervele sale principale fiind la sub 5% din capacitatea totală. Potrivit Centrului Național de Prognoză Meteorologică, capitala a înregistrat o scădere istorică de 95,8% a precipitațiilor față de media multianuală, iar ploaia lipsește din primăvară.

Măsuri urgente și pe termen lung legate de suprapopularea orașului

Iranul traversează al șaselea an consecutiv de secetă, o situație nemaiîntâlnită în ultimele șase decenii. Ca răspuns la criză, sâmbăta trecută, Iranul a efectuat prima operațiune din acest an de „însămânțare a norilor” deasupra bazinului lacului Urmia. Această tehnică implică injectarea de substanțe chimice sau sare în nori pentru a stimula căderea precipitațiilor.

În numeroase orașe, inclusiv Teheran, au fost organizate rugăciuni colective pentru ploaie.

Oficialii au reiterat, de asemenea, o problemă mai veche legată de suprapopulare. Mohajerani a menționat că densitatea populației din capitală a fost un subiect de îngrijorare de ani de zile. În timp ce regiunea Teheran ar putea susține optim doar aproximativ 5 milioane de locuitori, în prezent, aproximativ 18 milioane de oameni locuiesc în capitală și în zonele adiacente.

Deși unele regiuni din vestul și nordul Iranului au beneficiat de ploi și zăpadă de sâmbătă, capitala rămâne afectată de lipsa precipitațiilor.