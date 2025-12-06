Procesele de creştere şi dezvoltare ale culturilor de rapiţă, orz şi grâu de toamnă se vor desfăşura normal în majoritatea zonelor de cultură, exceptând zonele depresionare, unde ritmurile de vegetaţie vor evolua uşor mai lent, potrivit prognozei agrometeorologice emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 6 – 12 decembrie, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“Gradul de aprovizionare cu apă pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în aproape toată ţara. Conţinutul de umiditate din sol se va încadra în limite scăzute (seceta pedologică moderată) izolat în nord-vestul Banatului şi vestul Crişanei.

Pe fondul regimului hidrotermic din aer şi sol favorabil, procesele de creştere şi dezvoltare ale culturilor de rapiţă, orz şi grâu de toamnă se vor desfăşura normal în majoritatea zonelor de cultură, exceptând zonele depresionare, unde ritmurile de vegetaţie vor evolua uşor mai lent. Totodată, uniformitatea şi vigurozitatea culturilor se va prezenta în general bună şi medie, iar în semănăturile efectuate tardiv, precum şi pe terenurile cu deficite de apă în sol din vestul ţării, starea de vegetaţie a plantelor se va menţine medie şi slabă”, spun specialiştii ANM.

În funcţie de data semănatului şi agrotehnica aplicată, culturile de orz şi grâu de toamnă vor parcurge răsărirea (60-100%), apariţia frunzei a treia (30-100%) şi înfrăţirea (10-100%), la nivelul întregii ţări.

Sub aspect fenologic, rapiţa va înregistra predominant faza de înfrunzire (8-14 frunze), în majoritatea zonelor agricole, iar în aproape toate plantaţiile, la speciile pomicole şi viticole se va semnala starea de repaus biologic.

Lucrări agricole în bune condiții

Lucrările agricole de sezon (arături, fertilizări, lucrări de întreţinere în vii şi livezi) se vor efectua în bune condiţii, în cea mai mare parte a ţării, conform meteorologilor. Aceştia vin şi cu o serie de recomandări de specialitate: finalizarea arăturilor adânci de toamnă pe suprafeţele cu o bună aprovizionare cu apă a solului; administrarea îngrăşămintelor minerale pe bază de fosfor şi potasiu la speciile de toamnă înfiinţate în perioada optimă; efectuarea lucrărilor de întreţinere în vii şi livezi; verificarea sistematică a viabilităţii plantelor la cerealierele de toamnă.

Conform ANM, intervalul 6 – 12 decembrie, va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, la nivelul întregului teritoriu agricol. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 2 şi 12 grade, abaterile termice pozitive fiind de 1 – 7 grade în toate zonele de cultură.

Temperatura maximă a aerului va fi cuprinsă între 4 şi 14 grade la scara întregii ţări.

Temperatura minimă a aerului se va situa între -2 şi 9 grade în cea mai mare parte a ţării, cele mai scăzute valori fiind posibile în depresiuni, unde izolat vor fi condiţii de producere a brumei.

“Sunt prognozate precipitaţii sub formă de ploi locale, însoţite de intensificări de scurtă durată ale vântului, în majoritatea regiunilor agricole, iar în zonele joase şi de luncă se va produce ceaţă, asociată cu burniţă”, potrivit ANM.