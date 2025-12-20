Crescătorii de vite din Spania sunt îngrijorați de evoluția dermatozei nodulare contagioase (DNC) și de riscul real pe care această boală îl reprezintă pentru efectivele de bovine. Boala a apărut deja în Catalonia, Navarra și mai recent, în Castilla și León, unde „continuă să primească în mod constant animale provenite din Franța” deja contaminate, relatează Agroinformacion.

Deși Spania menține în prezent sub control focarele detectate în Catalonia și se desfășoară o campanie de vaccinare în zonele afectate și în unele zone limitrofe, situația din Franța este din ce în ce mai îngrijorătoare.

În ultimele săptămâni au fost notificate noi focare, unele în afara zonelor restricționate anterior, legate deschis de existența unor posibile mișcări ilegale de animale. Acest lucru evidențiază un trecere a bolii în țara vecină și scoate la iveală dificultatea uriașă de a controla propagarea sa.

Spania, și Castilla și León în special, „continuă să primească constant animale din Franța, ceea ce reprezintă un risc continuu și inacceptabil de pătrundere a bolii. Deși există obligația de a intensifica supravegherea veterinară și controalele sanitare, acestea nu oferă, în contextul epidemiologic actual, garanțiile necesare pentru a proteja efectivele de bovine”, avertizează o organizație a crescătorilor de animale.

Crescătorii de vite solicită vaccinarea preventivă a vitelor

Din acest motiv, ei consideră esențial ca intrarea animalelor provenite din țări care continuă să raporteze focare de DNC, precum Franța, să fie însoțită de măsuri de precauție obligatorii, printre care carantina și o supraveghere sanitară sporită, pentru a nu pune în pericol restul fermelor.

Asociația a propus deja o modificare a categoriei de încadrare a bolii de către Uniunea Europeană, considerând că abordarea actuală nu corespunde realității sectorului și că absența reglementărilor sanitare este periculoasă.

În acest sens, aceștia solicită să se permită „vaccinarea preventivă, cel puțin în Castilla și León, o comunitate cu unul dintre cele mai mari efective de bovine din Spania și cu o pondere foarte importantă a sistemului extensiv de creștere a vitelor. Nu ne putem permite să așteptăm ca boala să ajungă pentru a acționa. Dacă DNC ar intra în comunitatea noastră, impactul ar fi devastator pentru sector”, afirmă crescătorii.