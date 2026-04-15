Compania FER Protect Plant anunță deschiderea unei unități de producție a îngrășămintelor chimice la Slobozia, mizând pe producția locală pentru a reduce costurile și dependența de importuri, potrivit Agerpres.

Compania FER Protect Plant va înfiinţa, la Slobozia, o unitate de producere a îngrăşămintelor chimice, potrivit unui comunicat transmis miercuri, citat de Agerpres.

Noua unitate este concepută pentru a funcţiona la standarde tehnologice şi de mediu actuale, având ca obiectiv principal producerea de îngrăşăminte adaptate nevoilor reale ale fermierilor români, cu un lanţ de aprovizionare sigur şi costuri competitive.

„Ne dorim să oferim agricultorilor români predictibilitate şi stabilitate. Producţia locală înseamnă mai puţine riscuri, preţuri mai corecte şi o relaţie directă între producător şi fermier. Fertilizatorii foliari, care sunt produşi în noua unitate, reduc cu 15-20% necesarul de îngrăşăminte chimice solide, iar gradul de asimilare îmbunătăţeşte calitatea recoltelor”, a precizat George Băcănescu, inginer cercetător, şi unul dintre coordonatorii tehnici al proiectului, în comunicatul citat.

Potrivit estimărilor realizate de echipa de ingineri, proiectul are potenţialul de a schimba semnificativ piaţa îngrăşămintelor chimice din România în următorii ani.

„Aceasta nu este doar o investiţie într-o unitate de producţie, ci o investiţie în viitorul agriculturii româneşti. Dacă vrem performanţă, trebuie să ne bazăm pe producţie internă şi pe know-how românesc”, au subliniat reprezentanţii companiei FER Protect Plant, potrivit sursei citate.