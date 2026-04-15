Sandvișul simplu pe care Meryl Streep îl consideră cel mai bun din toate timpurile. Rețeta clasică de pastrami care a cucerit America

15 apr. 2026, Articole / Reportaje
Sandvișul simplu pe care Meryl Streep îl consideră cel mai bun din toate timpurile. Rețeta clasică de pastrami care a cucerit America
Cunoscută pentru rafinamentul său, Meryl Streep preferă, când vine vorba de mâncare, o alegere surprinzător de simplă. Actrița a dezvăluit că sandvișul ei preferat este unul clasic american: pastrami pe pâine de secară, o combinație care a devenit emblematică în bucătăria din New York, potrivit TheTakeout. 

Actrița Meryl Streep este orice, dar nu banală. Cu toate acestea, când vine vorba de mâncare, preferințele ei sunt surprinzător de simple. Întrebată în cadrul emisiunii The Late Show with Stephen Colbert care este sandvișul ei favorit, a răspuns fără ezitare: „pastrami”. La întrebarea „pe ce fel de pâine?”, răspunsul a venit la fel de rapid: pâine de secară. Potrivit gazdei, alegerea este una clasică — și, pentru mulți, cea corectă.

Combinația dintre carnea de vită pastrami, afumată și condimentată, și pâinea de secară, ușor acrișoară, este una dintre cele mai populare comenzi în localurile tradiționale americane specializate în sandvișuri. Deși acest tip de sandviș se găsește în toată țara, este asociat în special cu Coasta de Est.

Nu este surprinzător că Meryl Streep are o preferință pentru acest preparat, având în vedere legătura sa cu această zonă: este originară din New Jersey, a studiat în statul New York și în Connecticut și a locuit mulți ani în New York City. De altfel, unele dintre cele mai apreciate sandvișuri cu pastrami din SUA provin din această regiune, iar rețetele din alte zone sunt adesea inspirate de stilul specific nord-estului.

Ce face ca un sandvișul cu pastrami pe pâine de secară să fie atât de apreciat

Sandvișul cu pastrami se remarcă prin simplitate. Umplutura este formată, în principal, din felii generoase de piept de vită afumat și condimentat, cu un conținut mai ridicat de grăsime, care îi oferă suculență și gust intens.

Pâinea de secară aduce un contrast important: are o ușoară aciditate și o textură densă, care echilibrează bogăția cărnii și absoarbe sucurile fără să se înmoaie excesiv.

În interviu, Meryl Streep nu a oferit detalii despre varianta exactă pe care o preferă, însă rețeta clasică este foarte simplă. De regulă, sandvișul este servit doar cu muștar picant și un castravete murat alături.

Această combinație nu este întâmplătoare: gustul intens al cărnii are nevoie de un contrast acid, iar muștarul și murăturile oferă exact acest echilibru. În unele localuri, pot fi adăugate și alte ingrediente, precum maioneză, ceapă sau salată de varză, însă varianta clasică rămâne cea mai apreciată.

O altă variantă populară este sandvișul Reuben. În rețeta clasică se folosește carne de vită sărată (corned beef), însă pastrami este adesea folosită ca alternativă.

Sandvișul se servește tot pe pâine de secară, dar include și alte ingrediente: sos rusesc — de obicei un amestec de maioneză, ketchup, murături, hrean și suc de lămâie — alături de brânză elvețiană și varză murată. Rezultatul este o combinație mai bogată și mai intensă de arome, comparativ cu varianta clasică.

Rețetă: sandviș clasic cu pastrami pe pâine de secară

Ingrediente:

  • 2 felii de pâine de secară
  • 150–200 g pastrami (felii subțiri)
  • 1 lingură muștar (preferabil muștar picant)
  • 1–2 castraveți murați (pentru servire)

Mod de preparare:

  • Unge una dintre feliile de pâine cu muștar.
  • Așază un strat generos de pastrami peste pâine.
  • Acoperă cu a doua felie de pâine.
  • Taie sandvișul în jumătate și servește-l cu castraveți murați alături.

Ce este vita pastrami

Pastrami este un tip de carne de vită preparată prin sărare, condimentare și afumare, apoi gătită lent până devine fragedă și suculentă. Preparatul este specific bucătăriei americane, în special restaurantelor tradiționale din New York, și se diferențiază de pastrama tradițională românească prin mixul de condimente și metoda de preparare.

România vizează noi piețe de export agroalimentar. ANSVSA: Potențial ridicat pentru extinderea relațiilor cu China
România vizează noi piețe de export agroalimentar. ANSVSA: Potențial ridicat pentru extinderea relațiilor cu China
Rețetă Portokalopita cu portocală și sirop aromat: Desertul grecesc fără făină care te cucerește de la prima lingură
Rețetă Portokalopita cu portocală și sirop aromat: Desertul grecesc fără făină care te cucerește de la prima lingură
Studiu: 10.000 de pași pe zi nu sunt necesari. Beneficii apar și la 4.000 de pași, spun cercetătorii de la Universitatea Harvard
Studiu: 10.000 de pași pe zi nu sunt necesari. Beneficii apar și la 4.000 de pași, spun cercetătorii de la Universitatea Harvard
Rețetele Juanitei | Shephard’s pie/Plăcinta ciobanului cu resturile de drob de la Paște/ Rețeta celebrului chef Gordon Ramsay, reinterpretată pentru a combate risipa alimentară
Rețetele Juanitei | Shephard’s pie/Plăcinta ciobanului cu resturile de drob de la Paște/ Rețeta celebrului chef Gordon Ramsay, reinterpretată pentru a combate risipa alimentară
Locul din Țara Hațegului unde gastronomia locală se îmbină cu traseele montane și obiectivele istorice / „Avem produse tradiționale care se prepară în gospodăriile populației, începând de la dulcețuri și terminând cu slănină sau caltaboșuri”
Locul din Țara Hațegului unde gastronomia locală se îmbină cu traseele montane și obiectivele istorice / „Avem produse tradiționale care se prepară în gospodăriile populației, începând de la dulcețuri și terminând cu slănină sau caltaboșuri”