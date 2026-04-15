Actrița Meryl Streep este orice, dar nu banală. Cu toate acestea, când vine vorba de mâncare, preferințele ei sunt surprinzător de simple. Întrebată în cadrul emisiunii The Late Show with Stephen Colbert care este sandvișul ei favorit, a răspuns fără ezitare: „pastrami”. La întrebarea „pe ce fel de pâine?”, răspunsul a venit la fel de rapid: pâine de secară. Potrivit gazdei, alegerea este una clasică — și, pentru mulți, cea corectă.

Combinația dintre carnea de vită pastrami, afumată și condimentată, și pâinea de secară, ușor acrișoară, este una dintre cele mai populare comenzi în localurile tradiționale americane specializate în sandvișuri. Deși acest tip de sandviș se găsește în toată țara, este asociat în special cu Coasta de Est.

Nu este surprinzător că Meryl Streep are o preferință pentru acest preparat, având în vedere legătura sa cu această zonă: este originară din New Jersey, a studiat în statul New York și în Connecticut și a locuit mulți ani în New York City. De altfel, unele dintre cele mai apreciate sandvișuri cu pastrami din SUA provin din această regiune, iar rețetele din alte zone sunt adesea inspirate de stilul specific nord-estului.

Ce face ca un sandvișul cu pastrami pe pâine de secară să fie atât de apreciat

Sandvișul cu pastrami se remarcă prin simplitate. Umplutura este formată, în principal, din felii generoase de piept de vită afumat și condimentat, cu un conținut mai ridicat de grăsime, care îi oferă suculență și gust intens.

Pâinea de secară aduce un contrast important: are o ușoară aciditate și o textură densă, care echilibrează bogăția cărnii și absoarbe sucurile fără să se înmoaie excesiv.

În interviu, Meryl Streep nu a oferit detalii despre varianta exactă pe care o preferă, însă rețeta clasică este foarte simplă. De regulă, sandvișul este servit doar cu muștar picant și un castravete murat alături.

Această combinație nu este întâmplătoare: gustul intens al cărnii are nevoie de un contrast acid, iar muștarul și murăturile oferă exact acest echilibru. În unele localuri, pot fi adăugate și alte ingrediente, precum maioneză, ceapă sau salată de varză, însă varianta clasică rămâne cea mai apreciată.