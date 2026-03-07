Costurile cu combustibilul continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru agricultura românească. În contextul tensiunilor geopolitice și al volatilității piețelor energetice, fermierii se tem că prețul motorinei ar putea urca în perioada următoare spre pragul de 10 lei/litru, nivel care ar afecta semnificativ costurile de producție.

Motorina este un input esențial pentru toate lucrările agricole, de la pregătirea solului și semănat, până la tratamente și recoltat, iar creșterea prețurilor se reflectă direct în costul pe hectar.

Pe de altă parte, agricultorii atrag atenția că mecanismul de sprijin pentru acciza rambursată nu mai reflectă realitatea din teren.

Potrivit fermierilor, valoarea de 76 de litri de motorină pe hectar, utilizată în prezent pentru calcularea accizei rambursate, a fost stabilită în urmă cu mulți ani și nu mai corespunde tehnologiilor actuale sau condițiilor din agricultură. În multe exploatații, consumul real poate depăși acest nivel, mai ales în cazul lucrărilor clasice sau pe terenuri dificile.

Fermieri prevăzători

În fața incertitudinilor din piață, unii agricultori au încercat să își securizeze stocurile de combustibil încă din primele semne ale creșterii prețurilor. „Am luat un stoc, avem capacitate de stocare de 9 tone. Am cumpărat cu 7,70 lei, chiar înainte să înceapă iureșul. Având în vedere că 25% din petrol circulă prin strâmtoarea Ormuz, mi-am dat seama că se va isca o situație de genul acesta”, spune Cosmin Iancu, fermier.

Potrivit acestuia, stocul realizat îi oferă o anumită siguranță pe termen scurt. „Norocul meu este că până la vară sunt aproape asigurat cu această cantitate, pentru că nu am suprafețe foarte mari cultivate cu porumb și floarea-soarelui”, explică fermierul, în exclusivitate pentru G4Food.

”Am schimbat tehnologia și am redus consumul”

Fermierii subliniază că modernizarea tehnologiilor agricole poate contribui la reducerea consumului de combustibil. Ca dovadă, în exploatațiile care au trecut la sisteme de lucru mai eficiente, consumurile au început să scadă. „Noi cam ne încadrăm, având în vedere că consumurile au fost din ce în ce mai mici, pentru că am schimbat tehnologia. Sigur, la tehnologia clasică, consumurile acestea se depășesc”, susține Cosmin Iancu.

Cu toate acestea, chiar și în cazul tehnologiilor optimizate, evoluția prețului la motorină rămâne o sursă majoră de incertitudine.

Temeri legate de campania de recoltare

Fermierul se teme în special de impactul pe care un eventual preț de 10 lei/litru l-ar putea avea în perioada recoltării, când consumul de combustibil este mult mai ridicat. „Eu văd motorina la 10 lei. Problema este pentru cât timp și dacă acest preț ne va prinde în campania de recoltat, unde consumurile sunt foarte mari”, avertizează fermierul.

În situația în care prețurile cerealelor rămân relativ scăzute, iar costurile inputurilor continuă să crească, evoluția prețului la motorină riscă să devină unul dintre factorii decisivi pentru profitabilitatea fermelor în sezonul agricol următor.