Parteneriatul dintre Carrefour și platforma Bonapp, lansat inițial în București pentru reducerea risipei alimentare, se extinde în alte patru orașe din țară: Iași, Cluj-Napoca, Brașov și Oradea, după rezultatele înregistrate în primele luni de funcționare, conform unui comunicat de presă.

Potrivit datelor comunicate luni de cele două companii, prin intermediul aplicației Bonapp au fost salvate de la risipă peste 5.100 de kilograme de alimente, iar clienții au cumpărat peste 2.500 de „Pachete Surpriză”, care conțin produse aflate aproape de termenul de expirare și sunt comercializate la prețuri reduse.

Odată cu extinderea proiectului, încă 20 de magazine Carrefour din cele patru orașe au fost incluse în aplicație. Programul este disponibil în magazine din formatele Hipermarket, Market, Super și Express.

Prin aplicația Bonapp, utilizatorii pot rezerva și plăti online un pachet care conține între două și cinci produse alimentare, urmând să îl ridice ulterior din magazin, din zonele special amenajate sau de la punctele Click & Collect.

În funcție de magazin, clienții pot alege dintre mai multe categorii de pachete, precum produse de măcelărie, preparate pentru grătar, produse refrigerate, gustări, ready-to-eat sau pachete pentru petreceri, în limita stocurilor disponibile.

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Reprezentanții Bonapp spun că interesul consumatorilor din București pentru astfel de pachete a încurajat extinderea proiectului și în alte orașe, în timp ce Carrefour consideră că inițiativa completează oferta digitală a retailerului și oferă consumatorilor o modalitate de a reduce risipa alimentară și cheltuielile pentru cumpărături.

Conform estimărilor prezentate de companii, cele peste 5 tone de alimente salvate de la risipă au contribuit la evitarea emiterii a aproximativ 12,9 tone de dioxid de carbon, echivalentul a circa 32.000 de kilometri parcurși cu un autoturism.

Bonapp este o aplicație dedicată valorificării surplusului alimentar, prin care restaurante, supermarketuri, brutării și cafenele vând produse rămase nevândute la reduceri de până la 80%. Platforma este prezentă în România, Ungaria, Cehia și Slovacia și susține că, până în prezent, utilizatorii au salvat peste 6 milioane de porții de mâncare de la risipă.