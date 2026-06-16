Amenzi de peste 1,27 milioane de lei în industria alimentară după aproape 9.000 de controale ANSVSA / Neregulile descoperite la producători și procesatori

16 iun. 2026, Articole / Reportaje
Amenzi de peste 1,27 milioane de lei în industria alimentară după aproape 9.000 de controale ANSVSA / Neregulile descoperite la producători și procesatori
foto: ANSVSA
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Inspectorii ANSVSA au efectuat 8.980 de controale în luna mai în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală și au aplicat 142 de amenzi în valoare totală de 1.270.400 de lei. Verificările au vizat operatori din industria alimentară, iar printre cele mai frecvente probleme identificate s-au numărat nerespectarea normelor de igienă, deficiențele de trasabilitate și implementarea necorespunzătoare a procedurilor HACCP, potrivit Agerpres.

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