Amenzi de 55.000 de lei pentru fumat în interior. 11 localuri din București, sancționate după controale de noapte

27 mart. 2026, HoReCa
Poliția Locală a Capitalei a aplicat amenzi în valoare totală de 55.000 de lei pentru 11 restaurante, terase și baruri în care se fuma în interior, potrivit Agerpres.

Verificările au avut loc în noaptea precedentă și au vizat mai multe zone din oraș, de la Șoseaua Nordului și Herăstrău până la bulevardul Magheru și perimetrul Mântuleasa – Popa Nan, a transmis Poliția Locală a Municipiului București pe Facebook.

„Toate au fost verificate de polițiștii locali ai Direcției Control pe parcursul nopții trecute. Din 17 unități controlate, în 11 am găsit astfel de probleme”, arată sursa citată.

Conform Legii nr. 349/2002, sancțiunile pentru fumatul în spații publice închise sunt progresive: 5.000 de lei pentru prima abatere, 10.000 de lei și suspendarea activității la a doua abatere, respectiv 15.000 de lei și închiderea unității la a treia abatere.

 

