Un nou studiu atrage atenția asupra unui obicei considerat de mulți inofensiv. Consumul excesiv de alcool chiar și o singură dată pe lună poate crește semnificativ riscul de afectare a ficatului. Cercetarea, publicată de University of Southern California și citată de ScienceDaily, arată că tiparul de consum este la fel de important ca volumul total de alcool ingerat.

Potrivit studiului, persoanele care consumă cantități mari de alcool într-o singură zi, chiar și ocazional, au un risc de până la trei ori mai mare de a dezvolta fibroză hepatică avansată. Aceasta reprezintă o formă de cicatrizare a ficatului care poate duce la complicații grave de sănătate.

Cercetarea s-a concentrat pe pacienții diagnosticați cu MASLD, o afecțiune hepatică frecventă cunoscută anterior sub denumirea de ficat gras non-alcoolic. Această boală afectează aproximativ o treime dintre adulți și este asociată cu factori precum obezitatea, diabetul de tip 2 sau hipertensiunea. Rezultatele arată că nu doar cantitatea de alcool contează, ci și modul în care este consumat. Persoanele care își distribuie consumul pe parcursul săptămânii sunt mai puțin expuse riscurilor decât cele care concentrează aceeași cantitate într-o singură zi.

Consumul intens suprasolicită ficatul

Specialiștii explică faptul că episoadele de consum intens suprasolicită ficatul. Acestea pot declanșa inflamații și accelera procesul de deteriorare a țesutului hepatic. În timp, aceste efecte pot duce la apariția fibrozei și a altor complicații severe. „Acest studiu este un semnal de alarmă important”, a declarat cercetătorul Brian P. Lee. El subliniază că, până acum, medicii au evaluat riscurile mai ales în funcție de cantitatea totală de alcool consumată, fără a lua suficient în calcul tiparul de consum.

Analiza s-a bazat pe datele a peste 8.000 de adulți din Statele Unite, colectate între 2017 și 2023. Cercetătorii au comparat persoane cu profiluri similare de vârstă și consum mediu de alcool, dar cu obiceiuri diferite de consum. Rezultatele au evidențiat impactul major al consumului episodic intens.

Studiul mai arată că bărbații și tinerii sunt mai predispuși la acest tip de comportament. De asemenea, cu cât cantitatea de alcool consumată într-o singură ocazie este mai mare, cu atât crește riscul de afectare a ficatului. Mai mult, specialiștii avertizează că fenomenul este în creștere. În ultimele două decenii, cazurile de boli hepatice asociate consumului de alcool s-au dublat, pe fondul schimbărilor de stil de viață și al creșterii prevalenței obezității.

Rezultate relevante

Chiar dacă studiul s-a concentrat pe pacienți cu MASLD, cercetătorii consideră că rezultatele pot fi relevante pentru o categorie mai largă de persoane. Aproximativ jumătate dintre adulți recunosc că au episoade de consum excesiv de alcool. Asta face ca această problemă să fie una de interes major pentru sănătatea publică.

Cercetătorii spun că, în definitiv, nu doar cât bei contează, ci și cum bei. Consumul ocazional, dar în cantități mari, poate avea consecințe serioase. Chiar și pentru persoanele care, în rest, au un consum moderat.