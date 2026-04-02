Un preparat de sărbătoare, dar simplu și accesibil: celebrul chef Jamie Oliver propune o rețetă de miel la cuptor cu un ingredient surpriză care schimbă complet gustul. Totul, cu puține ingrediente și în mai puțin de o oră.

În prag de Paște, când mielul devine vedeta meselor festive, Jamie Oliver vine cu o reinterpretare modernă și extrem de simplă a fripturii clasice. Rețeta promite „arome și texturi incredibile”, fără tehnici complicate sau liste lungi de ingrediente.

„Îmi place o friptură la cuptor la fel de mult ca oricui, dar varianta asta ieftină o să-ți dea pe spate așteptările. E un festin, e ceva diferit, e incitant, e genul de preparat de sărbătoare, dar făcut rapid și cu foarte puține ingrediente. Vei obține arome și texturi incredibile. Friptura mea de miel e sublimă și are nu unul, ci două trucuri geniale pentru a intensifica gustul și știu că o să-ți placă”, spune chef-ul britanic într-un video pe YouTube.

Ingredientul-cheie: dukkah, mixul care schimbă tot

Secretul preparatului stă într-un amestec de condimente mai puțin cunoscut în bucătăria românească: dukkah, un mix egiptean din nuci, semințe și condimente.

„Uite: o pulpă frumoasă de miel, aproximativ 2–2,5 kg. Pentru aromă folosesc un mix grozav de condimente numit dukkah. Este un amestec egiptean cu nuci și semințe – coriandru, fenicul, chimion, tot felul de condimente, alune, semințe de susan – și miroase incredibil. Un singur borcan, o mulțime de arome. Pun tot dukkah-ul într-un mojar, cam 50 g, și îl zdrobesc. Adaug 4 căței de usturoi, îi curăț și îi pun peste. Zdrobesc totul până devine o pastă, durează câteva secunde. Adaug două linguri de ulei de măsline, două linguri de oțet de vin roșu, apoi sare și piper”, explică Jamie Oliver.

Trucul care face carnea mai fragedă și mai gustoasă

Un alt detaliu care face diferența este modul de pregătire a cărnii. Pulpa de miel este crestată adânc, până la os, în mai multe puncte.

„Pregătirea e foarte simplă. Iau pulpa de miel și mă gândesc la os ca la o frigăruie. Cu un cuțit, tai până la os, apoi fac tăieturi la distanțe de aproximativ 2 cm, până la os. Va avea un fel de vibe de kebab în straturi. Fac asta pe o parte, până la os, iar astfel se gătește mult mai repede. Mai multă aromă, mai multă textură și timp de gătire mai scurt. Apoi vin cu pasta asta minunată și o masez bine în carne, cu mâinile. Mirosurile sunt incredibile.”, spune chef-ul.

Rezultatul: o carne mai suculentă, mai bine condimentată și cu texturi diferite în fiecare felie.

Gătire „inteligentă”: două preparate dintr-o singură tavă

Jamie Oliver propune și un truc practic: mielul se gătește direct deasupra vinetelor.

„Vreau să servesc și niște legume, dar e o rețetă simplă, așa că nu folosesc multe vase. În tava asta pun vinete. Le înțep puțin cu cuțitul, ca să nu explodeze. Cuptorul este preîncălzit la 240°C. Pun vinetele jos în tavă și așez pulpa de miel deasupra.

Partea genială este că mielul se gătește uniform din toate părțile, devine rumen și apetisant, iar toate sucurile se scurg peste vinete, făcându-le incredibile. Va fi extrem de gustos. Se gătește 45 de minute. După 45 de minute, mielul și vinetele sunt la cuptor. Este mâncare de festin, cu mult gust, dar ușor de făcut. Acum vreau să adaug culoare și prospețime.”, explică el.

În acest fel, obții simultan și garnitura, fără vase suplimentare sau efort în plus.

Sosul care echilibrează totul

Preparatul este completat de un sos rapid din brânză feta, subțiat cu apă și aromat cu lichid din ardei murați, pentru un plus de aciditate și prospețime.

„Pentru sos: pun aproximativ 100 g de feta în mojar și o zdrobesc până devine fină. Dacă ai zeamă de la brânză, o poți adăuga, dacă nu, folosești apă. Subțiezi până devine un sos cremos. Adaug și puțin lichid din borcanul de ardei murați, pentru aciditate și un pic de iuțeală. Obții cel mai simplu și delicios sos. La final, adaug ulei de măsline. Apoi folosesc multe verdețuri: mentă și pătrunjel. Practic încerc să recreez acasă o variantă de kebab, dar într-un stil diferit. Mielul miroase incredibil. Poți vedea cum sucurile se scurg. Carnea este rumenă, intensă și plină de aromă până la os. Vinetele sunt moi și delicioase, impregnate cu toate sucurile. Le desfac și adaug sare, piper, ulei de măsline, oțet și verdețuri – devin o salată caldă minunată.”, spune Oliver.

Un „kebab” reinterpretat, perfect pentru masa de sărbătoare

Preparatul este servit în lipii, alături de vinete, sos și carne fragedă de miel, într-o reinterpretare modernă a kebabului.

„Las mielul să se odihnească puțin. În tavă au rămas sucuri pline de gust. Adaug puțină apă și le încălzesc ușor, ca să obțin un sos rapid. Încălzesc și lipii – se găsesc ușor în supermarket sau le poți face acasă.

Apoi asamblez: pun lipii, vinete, verdețuri, ardei murați, sos de feta, bucăți de miel și puțin sos din tavă. Rulez totul. Rezultatul este incredibil. Carnea este fragedă, suculentă și plină de aromă, iar sosul de feta aduce prospețime. Este un preparat simplu, dar spectaculos, perfect pentru toată familia. Copiii sigur îl vor adora.”, explică Jamie Oliver.

Rezultatul este un preparat spectaculos, dar accesibil, ideal pentru masa de Paște, fără stres și fără complicații.