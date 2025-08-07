Combinații interesante alături de piept de pui în tigaia grill, în trei variante de salată ca fel unic estival: cu mango, piersici sau struguri

O salată ca fel unic vara, comod, răcoros, gustos și complet nutrițional, este de foarte multe ori o soluție binevenită. Gătim doar minimal, e chiar un fel de a spune că gătim – doar cât lăsăm carnea în tigaia grill preț de câteva minute.

Pe care apoi o combinăm într-un bol mare, tăiată cuburi sau fâșii, cu tot ce ne oferă mai de preț vara, legume, fructe și ierburi aromatice. Versiunile de salată cu pui sunt de facto infinite, limita e doar imaginația. Dar, în totalitatea lor, există unele mai mult decât reușite, echilibrate ca buchet aromatic și extrem de plăcute, care pun în varloare carnea de pui.

Salată de pui la grătar cu mango, avocado și lime

Piept de pui la grătar, tăiat felii

Mango copt, tăiat cuburi

Avocado, tăiat felii

Castravete, tăiat rondele subțiri

Ceapă roșie trecută prin apă cu oțet și scursă

Rucola sau baby spanac

Suc și coajă de lime

Ulei de măsline extravirgin, sare, piper

Opțional, semințe de susan

Așază puiul și fructele/legumele într-un bol. Asezonează cu suc de lime, ulei, sare și piper. Asezonează cu rucola și semințe de susan.

Salată de pui cu piersici la grătar și dovlecei cruzi

Piept de pui gătit (la grătar sau fiert la vapori)

Piersici felii ținute pe grătar

Dovlecei cruzi, tăiați julienne

Salată verde, oricare

Nuci mărunțite

Brânză feta

Oțet balsamic și ulei de măsline extravirgin

Sare și piper

Coace rapid pe grătar feliile de piersici, apoi pune toate ingredientele într-un bol. Asezonează cu ulei și oțet balsamic, sare și piper. Contrastul dintre dulce și sărat va fi plăcut suprinzător.

Salată de pui cu struguri, fenicul și porumb

Pui fiert sau pe grill, rupt în fâșii

Boabe de struguri negri sau albi, tăiate în jumătate

Fenicul crud, tăiat foarte fin

Porumb dulce (ideal proaspăt, fiert rapid la vapori, sau din conservă)

Mix de salată

Migdale prăjite, fulgi

Iaurt simplu + lămâie pentru dressing

Ulei, sare

Amestecă toate ingredientele și condimentează cu un dressing ușor din iaurt, suc de lămâie, sare și puțin ulei. Este o salată crocantă, răcoritoare și ușoară dar echilibrată nutrițional și gustoasă.