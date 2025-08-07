Combinații interesante alături de piept de pui în tigaia grill, în trei variante de salată ca fel unic estival: cu mango, piersici sau struguri

O salată ca fel unic vara, comod, răcoros, gustos și complet nutrițional, este de foarte multe ori o soluție binevenită. Gătim doar minimal, e chiar un fel de a spune că gătim – doar cât lăsăm carnea în tigaia grill preț de câteva minute.
Pe care apoi o combinăm într-un bol mare, tăiată cuburi sau fâșii, cu tot ce ne oferă mai de preț vara, legume, fructe și ierburi aromatice. Versiunile de salată cu pui sunt de facto infinite, limita e doar imaginația. Dar, în totalitatea lor, există unele mai mult decât reușite, echilibrate ca buchet aromatic și extrem de plăcute, care pun în varloare carnea de pui.
Salată de pui la grătar cu mango, avocado și lime
-
Piept de pui la grătar, tăiat felii
-
Mango copt, tăiat cuburi
-
Avocado, tăiat felii
-
Castravete, tăiat rondele subțiri
-
Ceapă roșie trecută prin apă cu oțet și scursă
-
Rucola sau baby spanac
-
Suc și coajă de lime
-
Ulei de măsline extravirgin, sare, piper
-
Opțional, semințe de susan
Așază puiul și fructele/legumele într-un bol. Asezonează cu suc de lime, ulei, sare și piper. Asezonează cu rucola și semințe de susan.
Salată de pui cu piersici la grătar și dovlecei cruzi
-
Piept de pui gătit (la grătar sau fiert la vapori)
-
Piersici felii ținute pe grătar
-
Dovlecei cruzi, tăiați julienne
-
Salată verde, oricare
-
Nuci mărunțite
-
Brânză feta
-
Oțet balsamic și ulei de măsline extravirgin
- Sare și piper
Coace rapid pe grătar feliile de piersici, apoi pune toate ingredientele într-un bol. Asezonează cu ulei și oțet balsamic, sare și piper. Contrastul dintre dulce și sărat va fi plăcut suprinzător.
Salată de pui cu struguri, fenicul și porumb
-
Pui fiert sau pe grill, rupt în fâșii
-
Boabe de struguri negri sau albi, tăiate în jumătate
-
Fenicul crud, tăiat foarte fin
-
Porumb dulce (ideal proaspăt, fiert rapid la vapori, sau din conservă)
-
Mix de salată
-
Migdale prăjite, fulgi
-
Iaurt simplu + lămâie pentru dressing
- Ulei, sare
Amestecă toate ingredientele și condimentează cu un dressing ușor din iaurt, suc de lămâie, sare și puțin ulei. Este o salată crocantă, răcoritoare și ușoară dar echilibrată nutrițional și gustoasă.