Migrena este o afecțiune neurologică complexă, iar persoanele care se confruntă frecvent cu astfel de episoade încearcă, de regulă, să evite orice factor care le-ar putea declanșa sau agrava simptomele. Potrivit medicilor, anumite obiceiuri aparent banale, inclusiv ce bei în contexte sociale, pot avea un impact semnificativ.

„Migrena este o boală neurologică determinată genetic. Persoanele cu migrenă au un creier mai sensibil, care reacționează mai puternic la schimbările interne și externe”, explică Dr. Nada Hindiyeh, medic neurolog, specializat în medicina durerilor de cap și director medical al Haven Headache & Migraine Center, pentru publicația Parade.

La rândul său, Dr. Fred Cohen, medic specialist în dureri de cap și profesor asistent de medicină și neurologie la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, subliniază că migrena nu trebuie confundată cu o simplă durere de cap. „Migrena este o afecțiune neurologică complexă, nu doar o durere de cap severă”, spune el. Deși mecanismele exacte ale unui atac nu sunt complet înțelese, specialiștii știu că apar modificări ale activității cerebrale care afectează nervii, vasele de sânge și neuropeptidele. „O poți privi ca pe un tip de reacție inflamatorie”, explică dr. Cohen.

Potrivit Dr. Hindiyeh, factori precum stresul, tulburările de somn, schimbările hormonale, săritul meselor sau deshidratarea pot activa această sensibilitate de fond. „Acești factori nu provoacă migrena de unii singuri; ei doar deschid ușa unui atac la o persoană deja predispusă”, spune ea. La listă se adaugă și anumite alimente sau băuturi, inclusiv o combinație extrem de populară.

Combinația de băuturi care poate declanșa migrenele

Dacă alegerea ta obișnuită în oraș este un espresso martini, Jack and Coke sau vodka cu Red Bull, medicii recomandă prudență. Specialiștii în dureri de cap avertizează că asocierea dintre alcool și cofeină poate declanșa migrene.

Dr. Cohen explică faptul că alcoolul poate provoca migrene din mai multe motive. În primul rând, este diuretic și favorizează pierderea de lichide, ceea ce duce la deshidratare. De asemenea, alcoolul determină dilatarea vaselor de sânge, un mecanism cunoscut pentru declanșarea durerii de migrenă. „De asemenea, unele băuturi alcoolice conțin substanțe precum histaminele, sulfiții și tiramina, care pot declanșa migrene la persoanele sensibile”, adaugă medicul.

Dr. Hindiyeh atrage atenția și asupra impactului alcoolului asupra somnului, un factor esențial în apariția migrenelor. Consumul de alcool poate perturba somnul, iar lipsa odihnei este un declanșator bine cunoscut al crizelor.

Cofeina, consumată singură, are un efect ambivalent. Dr. Hindiyeh explică faptul că aceasta nu declanșează, de regulă, migrene dacă este consumată constant. De exemplu, o persoană obișnuită să bea o cafea în fiecare dimineață poate avea probleme dacă modifică brusc cantitatea.

Problema apare atunci când alcoolul și cofeina sunt combinate. „Băuturile care combină cofeina și alcoolul pot fi deosebit de problematice, și nu doar în cazul migrenelor. Alcoolul favorizează deshidratarea, iar cofeina poate masca senzația de intoxicație, ceea ce face mai ușor consumul unei cantități mai mari decât cea intenționată. Împreună, acestea nu doar că pot duce la o mahmureală mai severă, dar pot crește riscul de declanșare a unei migrene sau de agravare a simptomelor, precum intensitatea durerii de cap, greața și tulburările de somn”, avertizează Dr. Cohen.

Dr. Hindiyeh subliniază că aceste băuturi sunt și mai problematice atunci când sunt consumate seara. „Deși este un cocktail plăcut pentru brunch, seara poate deveni o problemă”, spune ea. „Combini riscul de deshidratare cu perturbarea somnului, ceea ce nu este deloc o combinație bună pentru persoanele care trăiesc cu migrenă”.

Specialista explică faptul că această asociere creează doi factori de stres simultan pentru creier: alcoolul deshidratează, iar cofeina stimulează. În plus, ambele interferează cu somnul, iar lipsa somnului este deosebit de problematică pentru persoanele cu migrene.

Ce poți bea în schimb

În aceste condiții, espresso martini sau alte cocktailuri care combină alcoolul și cofeina nu sunt alegeri inspirate pentru cei care suferă frecvent de migrene. Ca alternative mai sigure în contexte sociale, Dr. Hindiyeh recomandă mocktailuri cu ghimbir, citrice sau fructe de pădure. De asemenea, apa minerală, ceaiurile din plante și apa cu electroliți pot fi opțiuni benefice.

Dacă alegi totuși să consumi alcool, Dr. Hindiyeh sugerează băuturile spirtoase clare, berea în locul vinului sau, dacă preferi vinul, vinul alb în detrimentul celui roșu.

În privința cofeinei, Dr. Cohen reamintește că aceasta poate ajuta sau poate agrava simptomele, în funcție de persoană și de obiceiurile zilnice. „Totuși, prea multă cofeină poate avea efect invers, accentuând starea de agitație, greața sau durerea de cap. Efectul depinde de persoană, de cantitatea consumată și de consumul obișnuit de cofeină. De asemenea, dacă renunți brusc la cofeină, pot apărea simptome de sevraj, care pot agrava durerile de cap și atacurile de migrenă”, explică medicul.

Dr. Hindiyeh adaugă că este important ca persoanele care suferă de migrene să nu se învinovățească. „Oricine se confruntă cu migrene frecvente ar trebui să știe că există în prezent multe tratamente eficiente, atât pentru prevenție, cât și pentru crizele acute, inclusiv medicamente noi și dispozitive aprobate de FDA”, spune ea.

Specialiștii recomandă ca persoanele care au migrene recurente să discute cu medicul lor, deoarece există soluții și opțiuni de tratament, iar migrena nu este o afecțiune cu care cineva ar trebui să fie nevoit să trăiască fără ajutor.