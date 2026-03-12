Multe femei asociază aceste simptome genitale cu îmbătrânirea sau cu pierderea feminității și, din acest motiv, nu vorbesc despre ele și nu caută soluții, scrie ABC. Ce rol are însă alimentația în ușurarea problemei?

De ce apare uscăciunea vaginală

Se estimează că peste 50% dintre femei experimentează în perioada menopauzei un anumit grad de uscăciune vaginală. Este un schimb fiziologic provocat de scăderea nivelului de estrogeni, care afectează direct mucoasa vaginală, tractul urinar inferior și calitatea vieții intime a multor femei. Cu toate acestea, problema este rar discutată și, prin urmare, adesea subdiagnosticată.

Tăcerea care înconjoară acest simptom face ca multe femei să îl trăiască în singurătate ani la rând, suferind în tăcere alături de partener. Printre cele mai frecvente neplăceri se numără durerea în timpul relațiilor sexuale (dispareunie), senzația de iritație, arsură sau usturime, o predispoziție mai mare la infecții urinare și scăderea confortului intim.

Potrivit lui Piluca Barrau, farmacistă specializată în sănătatea femeii și dermocosmetică, scăderea estrogenilor determină reducerea lubrifierii naturale, subțierea mucoasei vaginale și o sensibilitate mai mare la frecare.

- articolul continuă mai jos -

„Când actul sexual devine incomod sau dureros, unele femei tind să evite intimitatea. Acest lucru poate genera frustrare sau distanță în cuplu, ceea ce numim «evitare sexuală», și nu face decât să agraveze uscăciunea vaginală”, explică ea.

În plus, multe femei se simt vinovate, crezând că problema se datorează lipsei dorinței sau unei schimbări personale pe care ar trebui să o accepte în tăcere. „Adesea apare și sentimentul de neînțelegere, deoarece partenerul poate fi foarte puțin informat despre ce se întâmplă în timpul menopauzei. De aceea este esențial să înțelegem că este vorba despre o schimbare fiziologică legată de tranziția hormonală”, adaugă specialista.

Există soluții eficiente

Barrau spune că multe femei consideră disconfortul ca fiind ceva normal și nu cer ajutor, „deși există soluții eficiente și sigure”. Problema este că simptomele sunt asociate cu îmbătrânirea sau cu o presupusă pierdere a feminității, ceea ce face dificilă discutarea lor deschisă cu partenerul, prietenii sau chiar cu profesioniștii din sănătate.

„Sexualitatea feminină la vârste mai înaintate este încă puțin vizibilă social, ceea ce întărește ideea greșită că aceste probleme sunt inevitabile și trebuie acceptate fără tratament. În realitate, lucrurile nu stau așa”, subliniază ea.

Tratamentul trebuie însă adaptat fiecărei persoane. „Uscăciunea vaginală este un fenomen multifactorial și necesită o abordare integrată care să includă sănătatea hormonală, îngrijirea mucoaselor și o alimentație adecvată.”

Printre soluțiile posibile se numără:

hidratante vaginale cu acid hialuronic și ingrediente reparatoare

lubrifianți compatibili cu pH-ul fiziologic

estrogeni locali, atunci când sunt indicați

terapii regenerative, precum laserul vaginal, în anumite cazuri.

Rolul alimentației în rezolvarea problemei

În cazurile ușoare sau moderate, combinația dintre hidratante vaginale, lubrifianți și sprijin nutrițional poate îmbunătăți semnificativ lubrifierea și poate permite menținerea relațiilor sexuale fără durere.

În schimb, dacă simptomele sunt mai intense sau persistente și nu se ameliorează cu aceste măsuri inițiale, poate fi necesar un tratament ginecologic specific, uneori pe bază de prescripție medicală.

Specialista subliniază că, în perioada de perimenopauză, etapa de dinaintea menopauzei, apar deja fluctuații hormonale care afectează pielea și mucoasele. În acest context, acizii grași esențiali joacă un rol important în integritatea membranelor celulare, hidratarea țesuturilor și controlul inflamației.

De aceea este recomandată optimizarea aportului de grăsimi sănătoase prin alimentație, consumând:

ulei de măsline extravirgin

pește gras

semințe de in și chia

nuci

avocado.

În anumite situații se poate lua în considerare și suplimentarea cu:

omega-3 (EPA și DHA)

ulei de luminița-nopții (GLA)

ulei de cătină de mare (omega-7)

întotdeauna sub supravegherea unui specialist.

Acest tip de sprijin nutrițional poate contribui nu doar la îmbunătățirea lubrifierii vaginale, ci și la hidratarea altor mucoase ale organismului, precum cea orală, oculară sau nazală, care pot fi de asemenea afectate de scăderea estrogenilor.