Clătite americane din făină de castane și banană, servite cu ricotta și gem de fructe. O idee de mic dejun altfel, cu aromele toamnei în el

Făina de castane este o veritabilă redescoperire a ultimilor ani, ea revenind în actualitate după ce decenii la rând fusese marginalizată. Și a revenit nu întâmplător, ci dintr-un motiv: este fără gluten și dulce în mod natural, atât de plăcută că, adăugată în orice compoziție, reușește să o îndulcească fără a folosi zahăr sau alți îndulcitori.
Este ideală, printre altele, și pentru clătite. Se folosește similar cu făina obișnuită de grâu, adăugând obligatoriu ouă pentru a lega compoziția, în lipsa glutenului. Iar un adaos suplimentar de banană reușește să îi completeze ulterior gustul dulce dar conferă și structură compoziției. Ceea ce în cazul clătitelor americane, mai groase și mai mici ca diametru, este ideală, rămân întregi și nu se rup.
În cazul micului dejun cu clătite, fie că sunt americane, fie clasice, în stil francez, ies mult mai bine dacă preparăm de seara compoziția. În acest fel făina are timp să absoarbă mai bine lichidele și rezultatul final este superior. O putem chiar ține la frigider 2-3 zile în recipient închis etanș și prepara clătitele la moment, dimineața.
Ingrediente pentru 4 porții de clătite din făină de castane și banane
2 banane bine coapte
4 ouă
150 g făină de castane
1 linguriță praf de copt (sau bicarbonat + o picătură de zeamă de lămâie)
150 ml lapte (de vacă sau vegetal, ex. de ovăz ori migdale)
1 linguriță ulei de cocos sau unt
1 praf de sare
½ linguriță scorțișoară, vanilie sau coajă de portocală, opțional
250 g ricotta, dar merge și iaurt grecesc
4 linguri de dulceață sau gem de fructe
Procedeu
1. Pregătește banana
Zdrobește banana cu o furculiță până devine o cremă fină.
2. Adaugă ingredientele umede
Adaugă ouăle și laptele, amestecând bine cu un tel. Se va forma astfel partea lichidă a compoziției, peste care adăugăm ingredientele uscate, solide.
3. Încorporează ingredientele uscate
Toarnă făina de castane, praful de copt, aromele și sarea. Amestecă până obții o compoziție omogenă. Dacă făina de castane absoarbe foarte mult și compoziția este prea densă, completăm cu încă puțin lapte – poate fi și vegetal.
4. Coace clătitele în tigaie
Încălzește o tigaie antiaderentă și unge-o cu puțin ulei de cocos. Pune câte un polonic mic de aluat pentru fiecare clătită. Coace-le 1–2 minute pe fiecare parte, până se formează mici bule la suprafață și marginile devin aurii.
5. Servește cu ricotta amestecată cu caramel, sau iaurt
Așează clătitele una peste alta pe o farfurie, apoi când începi să mănânci adaugă peste fiecare ricotta și puțin gem sau dulceață. Alternativ, merg deasupra si bucăți mici de fructe proaspete.
O variantă reușită este și aceea de a adăuga în compoziție și puțină cacao, vor avea un gust și mai intens. Se păstrează bine 1–2 zile la frigider, se pot reîncălzi ușor în tigaie, la microunde sau în toaster.