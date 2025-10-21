Clătite americane din făină de castane și banană, servite cu ricotta și gem de fructe. O idee de mic dejun altfel, cu aromele toamnei în el

Făina de castane este o veritabilă redescoperire a ultimilor ani, ea revenind în actualitate după ce decenii la rând fusese marginalizată. Și a revenit nu întâmplător, ci dintr-un motiv: este fără gluten și dulce în mod natural, atât de plăcută că, adăugată în orice compoziție, reușește să o îndulcească fără a folosi zahăr sau alți îndulcitori.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Este ideală, printre altele, și pentru clătite. Se folosește similar cu făina obișnuită de grâu, adăugând obligatoriu ouă pentru a lega compoziția, în lipsa glutenului. Iar un adaos suplimentar de banană reușește să îi completeze ulterior gustul dulce dar conferă și structură compoziției. Ceea ce în cazul clătitelor americane, mai groase și mai mici ca diametru, este ideală, rămân întregi și nu se rup.

În cazul micului dejun cu clătite, fie că sunt americane, fie clasice, în stil francez, ies mult mai bine dacă preparăm de seara compoziția. În acest fel făina are timp să absoarbă mai bine lichidele și rezultatul final este superior. O putem chiar ține la frigider 2-3 zile în recipient închis etanș și prepara clătitele la moment, dimineața.

Ingrediente pentru 4 porții de clătite din făină de castane și banane