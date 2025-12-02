După “stele” pentru restaurante şi “chei” pentru hoteluri, Ghidul Michelin îşi extinde influenţa şi în universul vinurilor odată cu lansarea “ciorchinilor Michelin”, o nouă recompensă dedicată domeniilor viticole, a anunţat marţi directorul internaţional al acestui ghid gastronomic, Gwendal Poullennec, informează AFP, transmite Agerpres.

“Deschidem un nou capitol pentru a le propune pasionaţilor de gastronomie un nou reper pentru a celebra talentele viticole”, a declarat el într-o conferinţă de presă.

Această distincţie va avea trei niveluri: un ciorchine pentru producătorii “de mare calitate”, doi ciorchini pentru domeniile “de excelenţă” şi trei ciorchini pentru producătorii “de excepţie”.

La fel ca în cazul restaurantelor şi hotelurilor, menţiunea “recomandat”, pentru domeniile viticole care nu au obţinut încă un ciorchine, va completa acest sistem de premiere.

Pentru a stabili ierarhia, cinci criterii sunt evaluate: calitatea agronomiei, reflectarea “muncii în vie”, măiestria tehnică în pivniţă, identitatea vinului – măsurând caracterul său “inimitabil”, “echilibrul său”, “promisiunea de armonie” – şi constanţa acestuia de-a lungul mai multor recolte.

Vizitele şi evaluările vor fi realizate de o echipă de experţi salariaţi, pentru a garanta independenţa noii distincţii, a precizat directorul Ghidului Michelin.

“Este vorba despre o abordare care nu se pretinde a fi exhaustivă”, a dat asigurări Gwendal Poullenec.

Primii ciorchini Michelin vor viza vinuri din regiunile Bordeaux şi Burgundia şi vor fi dezvăluiţi în 2026 în două evenimente distincte, ale căror date calendaristice nu au fost deocamdată anunţate.

Ghidul Michelin intenţionează să îşi extindă apoi selecţia şi la alte regiuni viticole din Franţa şi din lumea întreagă în anii următori. Acest conţinut va fi disponibil pe platformele digitale Michelin.

La un an după ce a înmânat primele sale chei Michelin pentru cele mai bune hoteluri, acest ghid îşi continuă astfel diversificarea.

Incursiunea sa în universul viticol nu este una complet nouă, a reamintit Gwendal Poullennec.

Încă din 1990, primele recomandări ale ‘ghidului roşu’ ţineau cont de calitatea vinului servit în restaurante. Mai târziu, restaurantele recompensate cu stele Michelin erau asociate cu sugestii privind vinuri locale. Din 2004, o pictogramă semnalează meniurile cu vinuri remarcabile, completată în 2019 cu un premiu de somelier.

Grupul Michelin a cumpărat totodată, în 2016, Ghidul Parker, considerat o referinţă mondială în universul criticii specializate în vinuri, ceea ce i-a permis să dobândească “un know-how complementar celui al echipelor noastre”, a precizat Gwendal Poullennec.

Ghidul Parker va continua să existe sub propria sa marcă, a confirmat în luna octombrie CEO-ul Grupului Michelin, Florent Menegaux.